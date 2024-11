US-Kongreß: Gewählte Transfrau darf nicht auf die Damentoilette

WASHINGTON. Es weht ein neuer Wind durch das politische Washington. Und das schon vor dem Amtsantritt des designierten Präsidenten Donald Trump. Zu spüren bekommt das nun Sarah McBride. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, verbietet der Transfrau den Zutritt zur Damentoilette. „Frauen verdienen Räume nur für Frauen“, so Johnson.

In einer schriftlichen Stellungnahme macht der Republikaner Johnson die Sache recht deutlich: Die Damen- und Herrentoiletten im Kapitol und in den Bürogebäuden des Repräsentantenhauses seien den „Personen des jeweiligen biologischen Geschlechts vorbehalten“. Dazu gebe es ohnehin in allen Büros der Abgeordneten private Toiletten und im gesamten Kapitol stünden Unisex-Toiletten zur Verfügung.

Doch das reicht McBride und seinen Mitstreitern nicht. Der 34jährige Demokrat wurde als Mann geboren und zieht im Januar als erste Transfrau in den Kongreß ein. Die republikanische Abgeordnete Nancy Mace schlug gleich nach dem Wahlabend vor, Kongreßmitglieder und Beschäftigte sollen nur Toiletten und Umkleiden gemäß ihrem „biologischen Geschlecht“ benutzen dürfen. Das stieß bei McBride auf heftigen Widerstand. Er will darin einen eklatanten Versuch „rechter Extremisten“ erkennen, die davon ablenken wollten, daß sie keine Lösungen für die Probleme Amerikas hätten.

I’m not here to fight about bathrooms. I’m here to fight for Delawareans and to bring down costs facing families. pic.twitter.com/bCuv7pIZBY

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 20, 2024