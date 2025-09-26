Ex-IS-Soldat erhält staatliche Hilfe, um gegen seine Abschiebung zu klagen

IS-Kämpfer im Irak: Hier war auch S. für die Terrorgruppe aktiv. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Handout

Ein Tadschike wird wegen einer IS-Mitgliedschaft verurteilt und zunächst trotzdem nicht abgeschoben. Als das Bamf dann doch die Ausweisung erwirken will, klagt der Mann – und bekommt nach JF-Informationen Steuergeld, um seinen Anwalt zu bezahlen.