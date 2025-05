Liveticker: Merz verfehlt Mehrheit im ersten Wahlgang

Anzeige

Fehlstart für Friedrich Merz: Der CDU-Chef ist im ersten Wahlgang vom Bundestag nicht zum Kanzler gewählt worden. Der Politiker erhielt 310 Stimmen. Zusammen verfügen Union und SPD über 328 Sitze. Die Mehrheit liegt bei 316 Sitzen. 307 Abgeordnete stimmten gegen Merz, drei enthielten sich. Neun Parlamentarier stimmten nicht ab. Alle Entwicklungen im Liveticker:

11.49 Uhr: Die Stimmen aus den Fraktionen sind unterschiedlich. Ein zweiter Wahlgang noch am heutigen Dienstag ist nicht ausgeschlossen.

11.47 Uhr: Das Kabinett Scholz ist weiterhin geschäftsführend im Amt. Annalena Baerbock (Grüne) ist weiterhin Außenministerin, Nancy Faeser (SPD) ist weiterhin Innenministerin und Karl Lauterbach (SPD) ist weiterhin Gesundheitsminister.

11.41 Uhr: Die SPD-Abgeordnete Maja Wallstein betont, niemand in ihrer Fraktion fände die Situation „lustig“. Merz sei für viele Sozialdemokraten kein Wunschkanzler, sie könne allerdings nicht verstehen, wieso die Wahl gescheitert sei. „Ich bin unsicher, wie das jetzt hier weitergeht“, sagt Wallstein bei phoenix.

11.32 Uhr: Nach dem überraschenden Scheitern muß Merz auch seine Reisepläne ändern. Alle Auslandsreisen, die der CDU-Chef für seinen Start als Kanzler geplant hatte, sind nun hinfällig. Am morgigen Mittwoch wollte er eigentlich zuerst nach Paris und dann nach Warschau fliegen.

11.28 Uhr: Grünen-Chef Felix Banaszak spricht von einer „Zäsur“. Für „Denkzettel“ sei nicht die Zeit, denn Deutschland und Europa brauchten Stabilität.

Dieses Ergebnis ist eine Zäsur, ich meine: keine gute. Friedrich Merz ist nicht der Kanzler, den ich gewollt oder gewählt hätte. Aber eine handlungsfähige Regierung braucht eine Mehrheit. Für Denkzettel ist es nicht die Zeit. Deutschland & Europa brauchen Stabilität. Sehr bald. — Felix Banaszak (@fbanaszak) May 6, 2025

11.21 Uhr: Der zweite Wahlgang soll also wohl am Mittwoch stattfinden – doch was passiert, wenn Merz auch im zweiten Wahlgang nicht gewählt wird? Gemäß Artikel 63 des Grundgesetzes kann es in den kommenden 14 Tagen beliebig viele Wahlgänge mit verschiedenen Kandidaten geben. Um Bundeskanzler zu werden, brauchen alle die absolute Mehrheit von 316 Stimmen.

Gelingt es niemandem, die absolute Mehrheit zu erreichen, sinken im nächsten Schritt die Anforderungen. Im Artikel 63 heißt es dazu: „Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, so findet unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält.“ Es würde also eine einfache Mehrheit reichen.

11.14 Uhr: Sorgen macht sich auch Abgeordnete Katrin Göring-Eckardt. „Das ist nicht gut“, schreibt sie auf X. „Auch wenn ich diesen Kanzler nicht will oder unterstütze. Kann nur alle warnen, sich über Chaos zu freuen.“

11.13 Uhr: Bundeskanzler Scholz verläßt den Bundestag in seinem Dienstwagen.

11.12 Uhr: Laut phoenix streben auch Abgeordnete von Union und SPD morgen einen zweiten Wahlgang an.

11.11 Uhr: Klingbeil spricht sich mit Grünen-Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann in ihrem Büro ab.

11.10 Uhr: Mit den Zusagen aus Linkspartei und AfD könnte morgen ein zweiter Wahlgang stattfinden. Die Entscheidung liegt also bei den schwarz-roten Koalitionären.

11.08 Uhr: Der Linkspartei-Abgeordnete Bodo Ramelow plädiert in seiner Fraktion für eine Fristverkürzung, damit es morgen zu einem zweiten Wahlgang kommt. „Ich bin sauer auf Herrn Merz und Herrn Klingbeil. Es erinnert mich an Thüringen, an die Kemmerich-Wahl“, bedauert Ramelow.

11.06 Uhr: Die Sitzungen der Fraktionen von SPD und Union sind beendet.

11.02 Uhr: AfD-Politiker Stephan Brandner hat mit Merz‘ Scheitern ebenfalls nicht gerechnet. „Überraschung. Hätte ich nicht gedacht, daß das so in unserem Sinne hier funktioniert“, sagt der Abgeordnete in einem Video aus dem Plenarsaal. Er geht davon aus, daß der zweite Wahlgang am morgigen Mittwoch stattfindet.

11.00 Uhr: Die Vorsitzende der Grünen, Franziska Brantner, bedauert den Scheitern von Merz im ersten Wahlgang. „Die Lage in Deutschland und Europa ist ernst. Dieser Vorgang ist bedauerlich, denn er schwächt nicht nur die zukünftige Regierung sondern auch unser Land und das Vertrauen in unsere Demokratie“, schreibt die Bundestagsabgeordnete auf X. Nun müßten Merz und Klingbeil beweisen, „daß sie eine eigene Mehrheit für einen Kanzler, aber auch für die nächsten vier Jahre Regierungsarbeit sichern können“.

10.56 Uhr: Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, stellt einen zweiten Wahlgang bereits am morgigen Mittwoch in Aussicht. Die AfD habe ihr Einverständnis dafür erteilt. „Wir wollen ja jetzt wissen, was ist“, sagt Baumann im Bundestag.

10.53 Uhr: Um morgen schon einen zweiten Wahlgang durchzuführen müßte eine zwei Drittel Mehrheit im Bundestag die Geschäftsordnung verändern. Dazu bräuchte die Regierungskoalition aus Union und SPD neben den Grünen auch die Unterstützung von AfD oder Linkspartei.

10.50 Uhr: Die Parteichefs der AfD, Alice Weidel und Tino Chrupalla, sind vor die Presse getreten. „Guter Tag für Deutschland“, sagt Chrupalla. Weidel appelliert derweil an die Union. „Wir sind bereit für die Regierungsverantwortung“, verkündet die Parteichefin. Merz solle zurücktreten und den Weg für Neuwahlen freimachen.

„Als AfD sind wir angetreten, dieses Land vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wir sind bereit für die Regierungsverantwortung. Und fordern dazu auf, Vernunft walten zu lassen. Herr #Merz sollte sofort abtreten. Es sollte der Weg geöffnet werden für Neuwahlen in unserem Land!“ pic.twitter.com/gzZochF5p5 — Alice Weidel (@Alice_Weidel) May 6, 2025

10.44 Uhr: Laut Unionsabgeordneten soll es heute keinen zweiten Wahlgang geben, berichteten verschiedene Medien. Es soll eine Fristverkürzung angestrebt werden, um am Freitag abzustimmen.

10.41 Uhr: Der Linkspartei-Abgeordnete Dietmar Bartsch macht sich auf X über Merz lustig. „Was für ein Start! Peinlich“, kommentiert der Politiker. „Merz hat geschafft, was niemand vor ihm erreicht hat.“

Was für ein Start! Peinlich.#Merz hat geschafft, was niemand vor ihm erreicht hat. — Dietmar Bartsch (@DietmarBartsch) May 6, 2025

10.39 Uhr: Die ehemalige Grünen-Abgeordnete Renate Künast kommentiert bei Phoenix: „Donnerschlag“. Merz habe keine Bindungskraft. „Schlechtes Zeichen für das Land, wie immer es weitergeht“, resümiert sie. „Es fängt ja sozusagen chaotisch an.“

10.35 Uhr: Ratlosigkeit im Bundestag. Noch nie hat ein Kandidat in einer regulären Kanzlerwahl die Mehrheit im ersten Wahlgang verfehlt. Wie geht es nun weiter? Für einen zweiten Wahlgang müßte noch einmal gesondert eingeladen werden. Alle Fraktionen – auch die AfD – müssten einer Fristverkürzung zustimmen, um noch am Dienstag einen zweiten Wahlgang abzuhalten. Ansonsten wäre Freitag der früheste nächstmögliche Zeitpunkt.

10.32 Uhr: Gerüchteküche Bundestag. Wie die JF erfahren hat, soll es heute mutmaßlich keinen zweiten Wahlgang mehr geben.

10.31 Uhr: Merz zieht sich in sein Büro zurück. Bei ihm sind die Fraktionsspitze der Union und seine Frau Charlotte. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil soll dabei sein.

Friedrich Merz hat sich mit der Fraktionsspitze in seinem Büro zurückgezogen. Lars Klingbeil ist auch bei ihm. Frau Charlotte kommt zur seelischen Unterstützung nach. pic.twitter.com/I6lWO6EtAM — Rixa Fürsen (@rixa_fursen) May 6, 2025

10.30 Uhr: FDP-Politiker Wolfgang Kubicki wertet den Ausgang der Kanzlerwahl als herben, „wenn nicht gar vernichtenden Schlag für die Kanzlerambitionen von Friedrich Merz“. Nun hoffe er auf eine rasche Lösung, „denn eine rot-grüne Minderheitsregierung auf unbestimmte Zeit wäre die schlechteste aller Optionen“.

10.29 Uhr: Eine erste Eindorndung von JF-Chefredakteur Dieter Stein:

Friedrich Merz im ersten Wahlgang durchgefallen: Die SPD legt Wert darauf, dem desginierten Kanzler demonstrativ den Nasenring zu zeigen, an dem er in dieser Koalition durch die Manege geführt wird. — Dieter Stein (@Dieter_Stein) May 6, 2025

10.25 Uhr: Gähnende Leere im Plenarsaal. Nur ein paar AfD-Abgeordnete sind noch im Plenum. Die Sitzung des Bundestags ist vorerst unterbrochen.

10.24 Uhr: Die Parteivorsitzende der Linkspartei, Ines Schwerdtner, schreibt: X: „An uns hat et nich jelegen.“

An uns hat et nich jelegen. — Ines Schwerdtner (@inesschwerdtner) May 6, 2025

10.22 Uhr: Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, kommentiert: „Strafe muß sein.“ Er sei „beschädigt von vornherein“. Dies sei eine gute Sache, meinte Baumann. Der AfD-Politiker vermutet, es werde erst morgen eine nächste Wahl geben. Vor der Bekanntgabe tauschten die parlamentarischen Geschäftsführer aller Fraktionen sich mit Bundestagspräsidentin Klöckner über das weitere Vorgehen aus.

10.21 Uhr: Bei der AfD ist die Stimmung gut. „Was für eine Demütigung! Die SPD zeigt Merz erstmal, wo sein Platz ist“, sagt Fraktionsvize Sebastian Münzenmaier der JUNGEN FREIHEIT. „Und das trotz maximaler Zugeständnisse im Koalitionsvertrag. Er ist ein Häuptling ohne Indianer und wird ein Kanzler am Halsband der linken SPD.“

10.19 Uhr: Die Nichtwahl von Merz ist historisch. Er ist der erste Kandidat, der im ersten Wahlgang keine Mehrheit bekommt.

Der erste Bundeskanzler der nicht im 1. Wahlgang gewählt wurde. Soviel dazu wie historisch das ist. pic.twitter.com/Wms16TyIgZ — Jakob Müßiggänger (@Medialsozialist) May 6, 2025

10.17 Uhr: AfD-Chefin Alice Weidel kommentierte das Scheitern von Merz. „Das zeigt, auf welch schwachem Fundament die kleine Koalition aus Union und von den Bürgern abgewählter SPD gebaut ist“, schrieb die Politikerin auf X.

#Merz ist der erste Kanzlerkandidat der Bundesrepublik, der im ersten Wahlgang gescheitert ist. Das zeigt, auf welch schwachem Fundament die kleine Koalition aus Union und von den Bürgern abgewählter SPD gebaut ist. — Alice Weidel (@Alice_Weidel) May 6, 2025

10.15 Uhr: Der weiterhin im Amt befindliche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) läuft kopfschüttelnd durch den Plenarsaal.

Das ist nach alles sehr dramatisch. Aber Olaf Scholz Mimik nach dem Merz Debakel ist auch sehr unterhaltsam. pic.twitter.com/dfKUEdzZcX — Flo Burkhardt (@floburkhardt) May 6, 2025

10.10 Uhr: Nun muß sich Merz einem zweiten Wahlgang stellen. Der Bundestag kann innerhalb der kommenden 14 Tage neue Wahlgänge ansetzen. „Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, so findet unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält“, heißt es dazu im Grundgesetz.

10.06 Uhr: Die Sitzung wurde von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner unterbrochen, da die Fraktionen nun diskutieren wollen, wie es weitergeht.

Da die Abstimmung geheim ist, ist nicht bekannt, welche Abgeordneten dem CDU-Politiker ihre Stimme verwehrt haben. Vor der Wahl hatte es insbesondere in der SPD Vorbehalte gegen Merz gegeben. So kündigten etwa die Jusos an, den Koalitionsvertrag nicht zu unterstützen und verbanden dies mit Kritik am CDU-Mann.