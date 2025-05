Auch wegen der AfD: Merz will Trump anrufen

BERLIN. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat erklärt, am morgigen Donnerstag mit US-Präsident Donald Trump zu telefonieren. Im ZDF verband er die Ankündigung mit einer Kritik an Äußerungen der amerikanischen Regierung zur Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz und deren Einstufung als „gesichert rechtsextremistisch“. Außenminister Marco Rubio hatte das als „verdeckte Tyrannei“ bezeichnet. Vizepräsident JD Vance unterstützte diese Auffassung.

Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise.

What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 2, 2025