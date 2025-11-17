Drei Kinder bei brutalem Überfall in Berliner Park verletzt

Anzeige

BERLIN. Eine Jugendbande hat am Sonnabend drei Kinder im Paule-Park in Berlin-Pankow überfallen. Gegen 20 Uhr waren ein Elfjähriger und zwei 13jährige auf einem Spielplatz, als fünf Jugendliche auftauchten und ohne Vorwarnung auf die Jungen eingeschlagen haben sollen.

Während die beiden älteren Kinder zusammengeschlagen wurden, konnte der Elfjährige fliehen und Hilfe holen. Als zwei Erwachsene eingreifen wollten, flüchteten die Täter und nahmen einen der 13jährigen mit. Nach Angaben der Polizei könnte er gezwungen worden sein, ihnen zu folgen.

Kinder erleiden schwere Verletzungen

Die beiden zurückgebliebenen Opfer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, bei einem wurde ein gebrochenes Nasenbein festgestellt. Der vermißte Junge wurde später am S-Bahnhof Schönholz entdeckt – ebenfalls schwer verletzt.

Ärzte stellten bei ihm mehrere Gesichtsfrakturen und einen Bruch eines Handknochens fest, er wird stationär behandelt. Die Täter raubten ein Handy und eine Geldkarte. Die Polizei ermittelt, die Identität der Jugendlichen ist bislang ungeklärt. (rr)