Deutlich mehr Staatenlose bekommen deutschen Paß

Anzeige

WIESBADEN. Deutschlands Migrationsbehörden haben 2024 über 400 Prozent mehr staatenlose Ausländer eingebürgert als im Jahr zuvor. Bekamen 2023 noch etwa 800 Personen ohne Staatsangehörigkeit den deutschen Paß, waren es im Nachfolgejahr rund 4.100 Personen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Daß die Zahl der Staatenlosen in der Bundesrepublik zuletzt nicht gestiegen war, sei demnach „teilweise“ auf den Anstieg der Einbürgerungen zurückzuführen.

2024 waren insgesamt rund 28.800 Einwohner nicht im Besitz einer Staatsbürgerschaft, 2,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Davon waren 17,1 Prozent bereits in Deutschland geboren. Damit war die Bundesrepublik das zweithäufigste Geburtsland der dort lebenden Staatenlosen, nur hinter Syrien mit 47,2 Prozent. Explizit erwähnte das Statistische Bundesamt auch den Libanon mit 6,5 Prozent, Israel mit 3,8 Prozent und Libyen mit 1,5 Prozent. In 6,4 Prozent der Fälle ist das Herkunftsland der Staatenlosen unbekannt, der Rest verteilt sich auf andere Länder.

Hinzu kommen 92.900 Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Deren Zahl sank gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent. Davon waren rund 35 Prozent in Deutschland geboren worden.

Die Ampel lockerte 2024 das Staatsbürgerschaftsrecht

2024 wurden in Deutschland insgesamt 291.955 Ausländer eingebürgert, was einen Höchststand seit Beginn der Erfassung im Jahr 2000 darstellt (die JF berichtete). Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl um rund 45,9 Prozent. Den mit Abstand größten Anteil an den Neubürgern stellten Syrer mit 83.150 Einbürgerungsfälle, gefolgt von Türken mit 22.525 Fällen und Irakern mit 13.545 Fällen.