Designierter AfD-Jugendchef Hohm fordert Anschlußfähigkeit

BERLIN. Der designierte Chef der neuen AfD-Jugendorganisation, Jean-Pascal Hohm, hat die Partei aufgerufen, anschlussfähig zu werden. „Die Bürger wollen nicht vertreten werden von Politikern, bei denen sie glauben, daß sie am gesellschaftlichen Rand stehen“, sagte der 28jährige am Mittwoch abend auf einer Veranstaltung im Bundestag. Die AfD müsse „so auftreten, daß sie anschlussfähig ist“.

Konkret forderte Hohm, sich „nicht über den Körperumfang von Abgeordnetenkollegen lustig zu machen“. Damit spielte er womöglich auf die zahlreichen Kommentare über die früheren Vorsitzenden der Grünen, Ricarda Lang, an. „Unser Ziel kann nicht die gesellschaftliche Spaltung sein.“

Wenn die AfD auch in westdeutschen Ländern oder im Bund regieren wolle, solle sie sich nicht „hinter der Brandmauer verstecken“ und mit dem Finger auf andere zeigen. Inhaltlich dürfe sich die Partei allerdings nicht anpassen. Auftrag der AfD sei es, „Deutschland als Land der Deutschen zu erhalten“.

Hohm lehnt Namen „Junge Alternative“ ab

Mit Blick auf den Gründungskongreß in Gießen appellierte Hohm, man solle „Vernunft walten lassen“. Nach eigenen „freudschen Versprechern“ stellte er klar, daß der neue Jugendverband nicht erneut „Junge Alternative“ heißen werde – das müsse nun jedem klar sein.

Aktuell rechnet die Partei mit rund 900 Teilnehmern zur Neugründungsveranstaltung Ende November. Wie die AfD neben jungen Männern künftig auch gezielt auch ansprechen will, ist bislang unklar. Eine Quote lehnte Hohm auf Nachfrage ab. Unabhängig vom Geschlecht gelte, intelligente, politikbegeisterte Mitglieder zu fördern, anstatt ihnen aus Angst vor dem eigenen Bedeutungsverlust Steine in den Weg zu legen.

Nur AfD-Mitglieder können in die neue Jugend

Die frühere Jugendorganisation „Junge Alternative“ hatte sich Ende März dieses Jahres aufgelöst. Sie war vom Bundesamt für Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft worden (JF berichtete). Politiker der anderen Parteien hatten deswegen immer wieder gefordert, die Organisation zumindest auf Landesebene durch das Bundesinnenministerium verbieten zu lassen.

Auch innerparteilich hatte es immer wieder heftige Kritik an dem vor allem von Brandenburg dominierten Verband gegeben. Zudem kam heraus, daß ein großer Teil der Mitglieder der „Jungen Alternative“ nicht Mitglied der AfD war und auch von solchen Personen zunehmend geprägt wurde. Nach Informationen der JF, können dagegen bei der neuen AfD-Jugend nur Parteimitglieder unter 36 Jahren Mitglied werden, sofern sie aktiv sagen, daß sie Mitglied der Jugendorganisation werden wollen.

Hohm hatte bereits im Gespräch mit der JUNGEN FREIHEIT betont, die neue Jugendorganisation müsse sich klar von der früheren „Jungen Alternative“ abgrenzen und eine breitere gesellschaftliche Wirkung entfalten. Ziel sei eine loyale, aber eigenständige Struktur, die junge Talente fördert und Verantwortung in der Partei übernimmt. (sv)