Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Straffälliger Schutzsuchender: Der Fall Buxtehude – ein Lehrstück über deutsches Behördenversagen

Straffälliger Schutzsuchender: Der Fall Buxtehude – ein Lehrstück über deutsches Behördenversagen

Straffälliger Schutzsuchender: Der Fall Buxtehude – ein Lehrstück über deutsches Behördenversagen

Das historische Rathaus von Buxtehude mit Passanten im Vordergrund; Symbolbild für den Fall eines gewalttätigen Flüchtlings, der dort zu Sicherheitsmaßnahmen führte. Rathaus in Buxtehude: Wegen eines gewalttätigen Sudanesen mußte die Stadtverwaltung 2025 zeitweise schließen. Foto: Sven Versteegen/JF; verw. Bild: picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt
Das historische Rathaus von Buxtehude mit Passanten im Vordergrund; Symbolbild für den Fall eines gewalttätigen Flüchtlings, der dort zu Sicherheitsmaßnahmen führte. Rathaus in Buxtehude: Wegen eines gewalttätigen Sudanesen mußte die Stadtverwaltung 2025 zeitweise schließen. Foto: Sven Versteegen/JF; verw. Bild: picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt
Rathaus in Buxtehude: Wegen eines gewalttätigen Sudanesen mußte die Stadtverwaltung 2025 zeitweise schließen. Foto: Sven Versteegen/JF; verw. Bild: picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt
JF-Plus Icon Premium Straffälliger Schutzsuchender
 

Der Fall Buxtehude – ein Lehrstück über deutsches Behördenversagen

Ein Sudanese versetzt die Stadt Buxtehude in Angst. Nach Drohungen, Angriffen und Schließung des Rathauses zeigt nun eine Regierungsantwort: Der Asylmigrant lebte jahrelang ohne geklärte Identität – und durfte trotzdem bleiben.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Rathaus in Buxtehude: Wegen eines gewalttätigen Sudanesen mußte die Stadtverwaltung 2025 zeitweise schließen. Foto: Sven Versteegen/JF; verw. Bild: picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles