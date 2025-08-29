Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

„Gebärfähige Personen“: Bundesumweltministerium verbannt Frauen aus Richtlinie

„Gebärfähige Personen“: Bundesumweltministerium verbannt Frauen aus Richtlinie

„Gebärfähige Personen“: Bundesumweltministerium verbannt Frauen aus Richtlinie

Eine 3-D-Illustration des Reproduktionssystems von gebärfähigen Personen, also Frauen.
Eine 3-D-Illustration des Reproduktionssystems von gebärfähigen Personen, also Frauen.
Gebärmutter (Symbolbild): Frauen sind nur „gebärfähige Personen“. Foto: IMAGO / Zoonar.
JF-Plus Icon Premium „Gebärfähige Personen“
 

Bundesumweltministerium verbannt Frauen aus Richtlinie

Mit dem Selbstbestimmungsgesetz zementierte die Ampel-Regierung die Genderideologie in Gesetzesform – eine Entscheidung, die unter Schwarz-Rot nachwirkt: In einer neuen Richtlinie heißen Frauen jetzt nur noch „gebärfähige Personen“.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Gebärmutter (Symbolbild): Frauen sind nur „gebärfähige Personen“. Foto: IMAGO / Zoonar.
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement