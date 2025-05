Bundesregierung zählt hunderte Terror-Islamisten im Land

Polizisten sichern eine Demonstration mit islamistischem Hintergrund – viele Gefährder leben laut Bundesregierung weiterhin in Deutschland. Foto: IMAGO / Steinsiek.ch

Hunderte Islamisten gelten als Gefährder – die meisten ohne deutschen Paß, viele nicht in Haft. Die Bundesregierung verweist in einer Antwort an den AfD-Politiker Hess auf das Staatswohl – und hält Details unter Verschluß.