Hauptstadt gegen Bundesregierung: Berlin lehnt Befragungen bei Einbürgerungen als „diskriminierend“ ab

Bundeskanzler Friedrich Merz beäugt kritisch eine Rede von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner: Die Hauptstadt folgt nicht den Empfehlungen der Bundesregierung. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
JF-Plus Icon Premium Hauptstadt gegen Bundesregierung
 

Berlin lehnt Befragungen bei Einbürgerungen als „diskriminierend“ ab

Berlin verweigert strengere Kontrollen bei Einbürgerungen. Eine Befragung der Bewerber lehnt der schwarz-rote Senat als „diskriminierende Prüfung der Gesinnung“ ab und greift damit die ebenfalls schwarz-rote Bundesregierung an.

