Baerbock gibt ihr Bundestagsmandat ab – und kassiert weiter

BERLIN/NEW YORK. Annalena Baerbock (Grüne) hat angekündigt, zum 1. Juli ihr Bundestagsmandat niederlegen zu wollen. Die frühere Außenministerin war Anfang Juni zur Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt worden. Die Amtseinführung in New York ist für den 9. September vorgesehen. Bereits jetzt tritt Baerbock in ihrer neuen Funktion öffentlich in Erscheinung.

Trotz ihrer neuen Tätigkeit erhält sie bis Ende Juni weiterhin die monatlichen Abgeordnetendiäten in Höhe von 11.227,20 Euro. Hinzu kommt eine steuerfreie Kostenpauschale. Die Bezüge fließen somit auch in dem Zeitraum weiter, in dem sie bereits für die Vereinten Nationen tätig ist.

Baerbock wird weiter von Deutschland finanziert

Baerbock war im Februar über die Brandenburger Landesliste in den Bundestag eingezogen. Im Wahlkreis Potsdam hatte sie deutlich das Direktmandat verfehlt. Sie landete hinter Olaf Scholz (SPD) und den Kandidaten von CDU und AfD nur au Platz vier. Die Position der Präsidentin der UN-Generalversammlung hat in erster Linie repräsentativen und protokollarischen Charakter.

Das monatliche Grundgehalt Baerbocks in New York liegt bei rund 13.000 Euro und wird – wie üblich – vom Herkunftsland, in diesem Fall Deutschland, getragen. Damit nicht genug: Auch die Kosten für die Miete für ihre Wohnung in der Ostküsten-Metropole übernimmt der deutsche Steuerzahler. Immerhin: Für ihre Frisur und Schminke muß er bald nicht mehr arbeiten gehen – die JF berichtete. (rr)