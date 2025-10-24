Anzeige
JF-Gerichtsreportage: Aschaffenburg-Prozeß – Richter kritisiert Vorgehen der Ärzte

Der mutmaßliche Täter von Aschaffenburg, Enamullah O.: Viele Einwohner der bayerischen Stadt sind noch immer bestürzt. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
Aschaffenburg-Prozeß – Richter kritisiert Vorgehen der Ärzte

Ende Januar tötet ein psychisch auffälliger Afghane einen zweijährigen und einen 41jährigen in einem Park in Aschaffenburg. Beim Prozeßbeginn macht der Richter den zuständigen Ärzten schwere Vorwürfe. Aus dem Gericht berichtet JF-Reporter Hinrich Rohbohm.

Der mutmaßliche Täter von Aschaffenburg, Enamullah O.: Viele Einwohner der bayerischen Stadt sind noch immer bestürzt. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand
