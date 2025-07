Angriff auf Polizisten in Asylunterkunft – Vier Beamte verletzt

Anzeige

MEMMINGERBERG. Ein 29jähriger Migrant hat am Samstagabend in einer Asylunterkunft in Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) vier Polizisten nach einem Streit angegriffen und dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Beamter dabei mittelschwer verletzt und mußte in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Vorfall ereignete sich, als der 29jährige zusammen mit einem 32jährigen Mann in ein Zimmer der Unterkunft eingeteilt werden sollte. Beide lehnten dies ab, was zu einem Streit führte, bei dem der 32jährige dem 29jährigen ins Gesicht schlug.

Am folgenden Tag sollte der 29jährige ein anderes Zimmer beziehen, woraufhin er erneut aggressiv reagierte. Zunächst griff er Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an, bevor er auf die eintreffenden Polizisten losging und vier von ihnen verletzte. Gegen den Mann erging ein Haftbefehl, und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Immer wieder kommt es zu Angriffen von Asylbewerbern

Immer wieder kommt es in Asylunterkünften zu Gewalttaten. Im Mai teilte die Hamburger Senatsregierung mit, daß die Polizei im gesamten Jahr 2024 fast täglich zu Einsätzen in Asylunterkünften ausrücken mußte.

Auch außerhalb von Unterkünften kam es in der Vergangenheit mehrfach zu Vorfällen, in denen Asylbewerber Polizisten attackierten. Erst im Juni griff ein Afghane in Baden-Württemberg mehrere Beamte mit einem Messer an, verletzte einen davon schwer und wurde schließlich von der Polizei erschossen. (lb)