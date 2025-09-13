Afghanengruppe greift Syrer an – und verletzt einen tödlich

Anzeige

BERLIN. Nach einem Angriff einer 15köpfigen Gruppe vor dem Humboldt-Forum in Berlin ist ein 20jähriger Syrer gestorben. Er sei durch „scharfe oder spitze Gewalt“ so schwer verletzt worden, daß er zunächst wiederbelebt werden mußte, teilte ein Polizeisprecher auf dem Kurznachrichtendienst X am Samstag mit. Seine zwei Begleiter wurden leicht verletzt. Später starb der Mann im Krankenhaus.

Bei den Angreifern soll es sich um Afghanen handeln, berichtet die B.Z. Zeugen sollen den Einsatzkräften berichtet haben, sie und die drei Syrer seien aufeinander losgegangen, woraufhin die Lage eskaliert sei. Auch Messer sollen dabei verwendet worden sein. Derzeit gibt es keine Festnahmen, eine Mordkommission hat nach Angaben des Polizeisprechers Florian Nath den Fall übernommen.

Wochen zuvor gab es Massenschlägerei zwischen Afghanen

Die Polizei untersucht auch, ob die Schlägerei mit einer weiteren gewalttätigen Auseinandersetzung vom Ende August zusammenhängt, berichtet die Bild-Zeitung. Damals hatten sechs Afghanen Schnitt- und Stichverletzungen erlitten, einer davon wurde lebensgefährlich verletzt (JF berichtete). Daraufhin wurde eine 14jährige Landsfrau der Opfer als Tatverdächtige festgenommen und dem Kindernotdienst übergeben.