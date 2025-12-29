AfD wieder zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen

Anzeige

MÜNCHEN. Zur Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) sind erstmals seit zwei Jahren wieder Politiker der AfD eingeladen worden. Die entsprechenden Karten für die vom 13. bis 15. Februar 2026 im Hotel Bayerischer Hof stattfindende Veranstaltung seien bereits vor Weihnachten verschickt worden, teilte ein MSC-Sprecher der dpa auf Anfrage mit.

Einladungen gingen demnach an Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien. „Hierbei wurden insbesondere Fachpolitiker der außen- und sicherheitspolitisch relevanten Ausschüsse berücksichtigt.“ Die Entscheidung sei vom amtierenden Vorsitzenden Wolfgang Ischinger zusammen mit dem Stiftungsrat der Konferenz getroffen worden.

Vance protestierte gegen AfD-Auschluß

Im vergangenen Jahr hatte der damalige MSC-Vorsitzende und Vertraute von Altkanzlerin Angela Merkel, Christoph Heusgen, die AfD von der Münchner Sicherheitskonferenz ausgeschlossen, die kurz vor der Bundestagswahl stattfand. Dies hatte heftigen Protest der USA ausgelöst.

Vizepräsident JD Vance traf sich demonstrativ außerhalb der Konferenz mit AfD-Chefin Alice Weidel. Gespräche mit dem damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte es dagegen nicht gegeben. Vance sagte in einer aufsehenerregenden Rede: „Es gibt keinen Platz für Brandmauern“ und warf europäischen Verbündeten die Gefährdung der Demokratie vor.

CSU fordert Münchner Sicherheitskonferenz ohne AfD

Es ist nicht auszuschließen, daß die Entscheidung, nun doch wieder Politiker der inzwischen zweitstärksten deutschen Partei einzuladen, auf den Druck der Amerikaner zurückgeht. Oder die MSC-Leitung wollte einen ähnlichen Eklat wie 2025 vermeiden. Der 79jährige Ischinger hatte die Konferenz bereits von 2008 bis 2022 geleitet.



Ebenfalls am Sonntag, kurz vor der öffentlichen Bekanntgabe von Ischingers Entscheidung, auch AfD-Politiker einzuladen, hatte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann in einem dpa-Interview gefordert, beim Ausschluß der AfD zu bleiben. Er begründete das mit Kontakten der AfD nach Rußland und China. „Dort fließt auch Information“, sagte er. „Und deswegen wäre das ein Sicherheitsrisiko.“ (fh)