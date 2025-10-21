27 Prozent: Die AfD baut ihren Vorsprung auf die Union aus

Anzeige

BERLIN. Die AfD hat ihren Vorsprung vor der Union in der neuesten Umfrage weiter ausgebaut. Sie kommt auf 27 Prozent – ein halber Punkt mehr als in der Vorwoche. Die CDU/CSU verliert dagegen leicht und fällt auf 24,5 Prozent zurück.

Insa-Chef Hermann Binkert gegenüber der Bild: „Die AfD kann – mit dem höchsten jemals von uns gemessenen Wert – den Vorsprung zur Union auf zweieinhalb Prozentpunkte ausbauen. Sie ist derzeit die stärkste politische Kraft.“ Jeder dritte Wähler habe vor oder könne sich vorstellen, AfD zu wählen.

SPD stürzt in Umfrage ab

Für die Regierungsparteien sieht es indes düster aus: Die SPD fällt in der Sonntagsfrage auf 14 Prozent, bei den sicheren Wählern sogar auf nur noch neun Prozent – ein neuer Tiefstwert. Die Grünen verlieren ebenfalls leicht und landen bei elf Prozent, die FDP stagniert bei vier Prozent. Die Linke und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) legen jeweils um einen halben Punkt auf elf bzw. 4,5 Prozent zu.

Die schwarz-rote Regierungskoalition käme damit zusammen nur noch auf 38,5 Prozent – weit entfernt von einer Mehrheit im Bundestag. (rr)