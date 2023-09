Eritrea-Krawalle in Stuttgart: Politik entsetzt – AfD will Täter abschieben

BERLIN/STUTTGART. Nach den massiven Ausländerkrawallen während eines „Eritrea-Festivals“ in Stuttgart hat die AfD die Abschiebung der festgenommenen Randalierer gefordert. „Die einzig richtige Antwort auf solche Gewaltausbrüche kann nur Abschiebung gewaltbereiter Migranten sein“, schrieb Parteichefin Alice Weidel auf dem Kurznachrichtendienst X. „Stattdessen werden, unter Führung der schwarz-grünen Landesregierung, alle 228 Festgenommenen früher oder später wieder auf die Gesellschaft losgelassen.“

Am Wochenende war erneut ein „Eritrea-Festival“ eskaliert. Gegner des Regimes in Asmara versuchten die von Anhängern der Regierung veranstaltete Kundgebung zu stürmen. Dabei kam es zu massiven Angriffen auf Polizisten. „27 Polizeibeamte wurden verletzt, darunter sieben Beamtinnen und Beamte, die aufgrund einer Verletzung ihren Dienst nicht fortsetzen konnten“, teilte die Stuttgarter Polizei mit.

Insgesamt wurden 228 Personen festgenommen. Sie haben fast ausschließlich die Staatsbürgerschaft Eritreas. Gegen die Verdächtigen wurden „Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, schweren Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs, Sachbeschädigung und Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl eingeleitet“.

227 der mutmaßlichen Angreifer wurden nach Feststellung der Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt. Die meisten kamen aus der Umgebung, 63 reisten zu den Krawallen extra aus der Schweiz an. Zu ähnlichen massiven Krawallen war es zuletzt auch in anderen deutschen und europäischen Städten gekommen. Auch in Israel trugen die Eritreer ihre Konflikte aus und attackierten die Polizei.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte nun ein Verbot ähnlicher Veranstaltungen. „Wieder eine Veranstaltung des Verbands eritreischer Vereine und schon wieder massive gewalttätige Ausschreitungen: Diese Veranstaltungen dürfen so nicht mehr stattfinden“, sagte GdP-Chef Jochen Kopelke dem RND. „Es gab über 200 Festnahmen, aber sie sind fast alle wieder frei. Diese Personen müssen mit Polizeimaßnahmen – zum Beispiel Meldeauflagen, Einreisesperren, Gewahrsam – davon abgehalten werden, weitere Straftaten zu begehen“, forderte Kopelke.

BREAKING:

Germany announces that 26 police officers were wounded during clashes in Stuttgart between pro-regime & anti-regime Eritrean protesters.

Some innocent bystanders were also hurt

Similar riots have taken place in many parts of Europe and North America in recent months pic.twitter.com/lQi9QBj5MN

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2023