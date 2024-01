Hier demonstrieren die Bauern ab 8. Januar

Anzeige

Obwohl die Ampel-Koalition einen Teil der Kürzungen für Landwirte zurückgenommen hat, halten die Bauernverbände und ihre Unterstützer an der geplanten bundesweiten Aktionswoche ab 8. Januar gegen die Politik der Ampelregierung fest. Ab Montag soll es tagelang in allen Bundesländern unter anderem zu Straßensperren, Demonstrationen, Kundgebungen, Mahnfeuern, Infoaktionen und anderen Protestformen kommen. Die JUNGE FREIHEIT gibt einen Überblick über die wichtigsten geplanten Aktionen. Allerdings ist auch mit zahlreichen Spontan- und Kleinkundgebungen zu rechnen.

Bauernprotest in Bayern

Drei zentrale Veranstaltungen plant der Bayerische Bauernverband (BBV) zusammen mit der Vereinigung „Land schafft Verbindung“ (LSV). Den Auftakt macht eine Montagskundgebung am Münchner Königsplatz um 11 Uhr, am Mittwoch zur gleichen Zeit folgt eine Kundgebung auf dem Augsburger Plärrer – einer Festwiese in der Stadt. Der dritte Zentraltermin findet am Freitag, den 12. Januar um 11 Uhr am Volksfestplatz in Nürnberg statt. In Bad Reichenhall, Bamberg, Bayreuth, Hof, Ansbach, Bad Griesbach, Regensburg und Günzburg sollen im Laufe der Woche sogenannte Schlepper-Sternfahrten von Traktorfahrern mit anschließenden Kundgebungen erfolgen.

Eine vollständige Übersicht der Proteste läßt sich auf der BBV-Webseite finden. Darüber hinaus sollen Medienberichten zufolge „neuralgische Schwerpunkte“ des Straßenverkehrs blockiert werden.

Nordrhein-Westfalen

Gleich zweimal geht es für die Protestteilnehmer nach Düsseldorf: Für den 10. Januar vermeldet der Rheinische Landwirtschaftsverband drei Kundgebungen vor den Landesgeschäftsstellen der Ampel-Parteien. Bereits am kommenden Montag soll zudem eine Sternfahrt in die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens mit anschließender Demonstration in Köln organisiert werden.

Für den 8. Januar ist auch eine Traktorfahrt von Wachtberg-Berkum über nach Poppelsdorf vorgesehen. Der Weg führt durch die Innenstadt von Bonn – um 11 Uhr soll auf dem Marktplatz der ehemaligen Bundeshauptstadt eine Kundgebung stattfinden.

Parallel sind mehrere Sternfahrten und Traktorkorsos des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes am Montag geplant, darunter in Minden, Lüdenscheid, Detmold, Recklinghausen, Münster, Dortmund, Schwelm und Kreis Steinfurt. Der Verband lud zudem den CDU-Parteichef Friedrich Merz, den SPD-Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese sowie seinen FDP-Kollegen Carl-Julius Cronenberg zu einer Kundgebung am Flugplatz Meschede ein.

Nordwestdeutschland

Zahlreiche Aktionen plant auch das Landvolk Niedersachsen. Am 8. Januar sollen Kundgebungen an der Reeperbahn in Bremen-Überseestadt, auf dem Marktplatz in Cloppenburg und in der Northeimer Altstadt stattfinden. Um 8 Uhr beginnt zudem die Sternfahrt nach Braunschweig. Die anschließenden Aktionen sollen dort ganztags dauern. In kleineren Orten wie Wedemark, Seelze, Garbsen, Pattensen und Lehrte laden das Landvolk sowie die LSV ab 18 Uhr zu Mahnfeuern ein. Am Donnerstag danach folgt eine große Traktor-Demonstration in Hannover.

Über die Woche verteilt will der Bauernverband Schleswig-Holstein mehrere Kolonnenfahrten veranstalten. Am Montag fahren die Teilnehmer durch Kreise Dithmarschen, Pinneberg, Elmshorn, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Barmstedt, Quickborn und Segeberg. Mittwoch folgen Flensburg, Ostholstein, Lübeck sowie erneut Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Am Freitag fahren die Bauern aus Plön und Rendsburg-Eckenförde zum Kieler Landeshaus, um dort anschließend eine Kundgebung abzuhalten.

Darüber hinaus sind zwei parallele Kundgebungen für den 8. Januar geplant: Jeweils um 10 Uhr sollen diese am Rathausplatz in Kiel und vor Hauptkirche Sankt Michaelis in Hamburg veranstaltet werden.

Südwestdeutschland

In Rheinland-Pfalz soll die Aktionswoche mit einer großen Traktorfahrt von Alzey nach Mainz am Montag um 9 Uhr beginnen. Die entsprechende Teilstrecke der Autobahnen A61 und A63 wird dafür vollständig gesperrt. Zu den zentralen Orten der Kundgebung in der Landeshauptstadt gehören das Pariser Tor und das Messegelände. Auch in Landau, Trier und Koblenz sind am gleichen Tag Demonstrationen vorgesehen, ebenso wie Autobahnblockaden.

Im benachbarten Baden-Württemberg stehen am 8. Januar mehrere Sternfahrten mit anschließenden Kundgebungen an. Die Protestierenden wollen sich unter anderem nach Reutlingen und zum Ravensburger Marienplatz begeben, eine weitere Protestaktion dieser Art soll im Main-Tauber-Kreis veranstaltet werden. Weitere Traktordemos finden um Heilbronn, Ludwigsburg, Ostalb-Heidenheim, Schwäbisch-Hall, Laupheim und im Neckar-Odenwald-Kreis statt. Zudem kündigt der Landesbauernverband Baden-Württemberg spontane Fahrten im Alb-Donau-Kreis an. Vor der Stadthalle von Ellwangen können sich Landwirte ab 10.15 Uhr mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) treffen.

Im Saarland ist die Kundgebung in Saarbrücken am Montag ab 14 Uhr als zentrale Veranstaltung der Aktionswoche vorgesehen.

Hessen

Am 8. Januar wollen die Bauern aus dem gesamten Bundesland nach Wiesbaden fahren. Um 11 Uhr soll die Sternfahrt losgehen, parallel dazu ist eine Kundgebung am Kochbrunnenplatz beziehungsweise Kranzplatz für den Mittag eingeplant. Der für die Aktionen verantwortliche Hessische Bauernverband hat vor, während der Kundgebung eine Resolution an die Landesstaatskanzlei zu übergeben.

Zwei Tage später sollen weitere Traktor-Demonstrationen unter anderem in Kassel und im Untertaunus stattfinden. In der letzteren Region können sich Parteigeschäftsstellen auf Besuche durch Streikteilnehmer einstellen. Auch in Frankfurt am Main und Limburg kommt es im Laufe der nächsten Woche zu Protesten.

Brandenburg und Berlin

Zur Übergabe der Forderungen durch Landwirte soll es auch in der brandenburgischen Staatskanzlei kommen. Am Montag um 9 Uhr fahren Traktoren vom Spargelhof Klaistow ab und begeben sich in Richtung Potsdam. Parallel dazu sind Blockaden der Abfahrten von den Autobahnen A24 (Suckow, Pritzwalk, Wittstock, Herzsprung, Neuruppin), A14 (Karstädt), A20 (Prenzlau-Ost, Prenzlau-Süd, Schmölln, Gramzow, Pfingstberg) sowie auf der A11 und A12 geplant.

Angemeldet wurde auch eine Traktordemo in Berlin auf der Straße des 17. Juni. Bereits für Sonntagnachmittag ist eine Sperrung des Abschnitts zwischen dem Großen Stern und dem Brandenburger Tor für den Straßenverkehr vorgesehen.

Mecklenburg-Vorpommern

Im Nordosten prägen vorrangig die Straßenblockaden den Montag. Nachdem ein Kompromiß zwischen der Landesregierung und dem Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern gescheitert ist, sollen nun zwischen 6 Uhr und 9 Uhr sämtliche Autobahnen im Bundesland gesperrt werden. Dies betrifft die A14, A19, A20 sowie die A24, berichtet die Ostsee-Zeitung.

Parallel finden in mindestens 26 Städten, darunter sämtlichen Kreisstädten Mecklenburg-Vorpommerns sowie in Rostock und der Landeshauptstadt Schwerin Autokorsos der „Initiative Unternehmeraufstand MV“ statt. Hinzu kommt eine Solidaritätsdemo am Alten Markt in Stralsund um 18 Uhr sowie eine CDU-Protestkundgebung am Wismarer Hafen um 14 Uhr.

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

In Sachsen sollen sämtliche Autobahnauffahrten an der A4, A13, A14, A17 und der A72 am 8. Januar ab 5 Uhr blockiert werden. Zeitgleich wurden mehrere dezentrale Aktionen der Lokalverbände des Sächsischen Landesbauernverbandes angekündigt. Am 10. Januar wollen die Landwirte aus dem gesamten Freistaat um 11 Uhr am Dresdner Theaterplatz ihren Unmut auf einer Demonstration kundtun.