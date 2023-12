Weidel: CDU übernimmt AfD-Positionen, ohne sie umzusetzen

BERLIN. Die AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel hat den Entwurf des neuen Grundsatzprogramms der CDU als Farce kritisiert. Die Christdemokraten würden auf Landesebene – etwa in Berlin, Baden-Württemberg und Sachsen – eine gänzlich andere Politik verfolgen. Eine Abkehr von der bisherigen Migrationspolitik sei nicht zu erkennen. „Merz tut so, als sei jetzt alles anders – und übernimmt AfD-Positionen, ohne sie auch nur ansatzweise wirklich umzusetzen“, schrieb sie auf X.

Während die #CDU in Berlin einen Winterabschiebestopp verhängt, in Sachsen und Baden-Württembürg Seniorenresidenzen zu Asylunterkünften umbaut und auch sonst keinerlei Umkehr ihrer fatalen Migrationspolitik erkennen lässt, tut #Merz so, als sei jetzt alles anders – und übernimmt…

