Söder plant bayerisches Kernkraft-Comeback

MÜNCHEN. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat einen Vorstoß zum Ausstieg aus dem Atomausstieg gewagt. „Bayern fordert vom Bund eine eigene Länderzuständigkeit für den Weiterbetrieb der Kernkraft. Solange die Krise nicht beendet und der Übergang zu den Erneuerbaren nicht gelungen ist, müssen wir bis zum Ende des Jahrzehnts jede Form von Energie nutzen“, betonte der Landesvater am Sonntag im Gespräch mit der Bild -Zeitung.

Bayern wolle sich dieser Verantwortung stellen und landeseigene Kernkraftwerke betreiben. „Gleichzeitig steigen wir als Vorreiter in die Forschung zur Kernfusion ein und prüfen den Bau eines eigenen Forschungsreaktors – gerne in Zusammenarbeit mit anderen Ländern“, kündigte der Christsoziale an.