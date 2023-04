Anzeige



BERLIN. „Kernkraft gewinnt!“, schallte es am Samstagnachmittag wie ein Siegesruf laut von der Bühne am Brandenburger Tor in Berlin. An diesem zentralen Tag, an dem Deutschland die letzten drei verbleibenden Kernkraftwerke Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg abschaltet, sind die Kernkraftfreunde des Umweltschutzvereins „Nuklearia“ mit Sitz in Dortmund dennoch fröhlich und optimistisch gestimmt. Denn: „Die Kernkraft kommt zurück!“, wie es immer wieder jubelnd von der Demobühne drang.

„Nuklearia“ wollte kein trauriges Fest feiern, sondern bisherige Erfolge in der Atompolitik feiern. So habe der Verein laut eigenen Angaben die Tabuisierung der Kernkraft in der Gesellschaft beendet und den Grünen den Streckbetrieb bis Mitte April vermittelt. Die gute Stimmung war trotz trüben Wetters und unaufhörlichem Nieselregen spürbar. Die laut Veranstalter 400, nach Angaben der Polizei bis zu 200 Teilnehmer aus Deutschland, Polen, Dänemark, Frankreich und den Niederlanden feierten. Ein lustiger Eisbär tanzte mit einem Schild in den Tatzen: „Nuclear workers are climate heros!“ („Kernkraftarbeiter sind Klima-Helden!“).