Bundestagsabgeordnete dürfen sich über mehr Geld freuen

BERLIN. Für die 736 deutschen Bundestagsabgeordneten hat sich eine erneute Erhöhung ihrer Diäten angekündigt. Sie können sich auf ein monatliches Gehaltsplus von 351 Euro einstellen, wie aus Berechnungen des Statistischen Bundesamts zur Entwicklung des Nominallohns im vergangenen Jahr hervorgeht.

Demnach ist dieser im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent gestiegen. Die Lohnentwicklung gibt die Diäten der Parlamentarier vor. Sie werden zur Jahresmitte automatisch angepaßt. Ab Juli erhalten die Volksvertreter somit 10.674,28 Euro brutto. Aktuell sind es 10.323,29 Euro. So stark stiegen die Diäten zuletzt 2015.

SPD-Politikerin Bas erwartet ein besonderer Geldsegen

Politiker, die ein Amt innehaben, können sich auf ein noch höheres Plus einstellen. So bekommt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) als Amtszulage eine zusätzliche Diät, wie die Bild-Zeitung vorrechnete. Insgesamt verdient sie ab dem Sommer dann 21.349 Euro brutto pro Monat. Die fünf Bundestagsvizepräsidenten erhalten eine halbe Diät als Zulage. Sie erwarten ab Juli Bezüge in Höhe von 16.011 Euro – 525 Euro mehr als aktuell.

Die Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse, Enquetekommissionen und des Parlamentarischen Kontrollgremiums winken zusätzlich 15 Prozent einer Diät. In der Summe sind das 404 Euro mehr und dann insgesamt 12.275 Euro brutto pro Monat.

Auch die Pensionen steigen

Auch die Pensionen der 736 Parlamentarier werden sich ab Juli erhöhen. Für jedes Jahr, das sie im Bundestag sitzen, erhalten sie 267 Euro Pension. Ein Durchschnittsverdiener müßte dafür 7,4 Jahre arbeiten. Nach einer gesamten Legislaturperiode stehen ihnen bereits 1.068 Euro Pension zu. Um auf diese Summe zu kommen, müßte der Durchschnittsverdiener rund 30 Jahre lang arbeiten.

Zusätzlich zu den sogenannten Abgeordnetenentschädigungen erhalten die deutschen Parlamentarier eine steuerfreie Kostenpauschale von aktuell 4.583,39 Euro, mit der sie beispielsweise ein Wahlkreisbüro richtigen können. Zudem dürfe sie kostenlos Bahn fahren und erhalten bis zu 12.000 Euro im Jahr für Bürobedarf. (zit)