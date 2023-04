Melnyk nennt Deutsche bei Waffenlieferungen „kleinkariert“

KIEW. Der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat die Bundesregierung zu weiteren Waffenlieferungen gedrängt. „Die Deutschen sollten nicht mehr kleinkariert denken, sondern strategische Weichen stellen. Wir müssen schauen, wie wir die ukrainische Armee befähigen, die besetzten Gebiete und Millionen Ukrainer bis zum Jahresende zu befreien“, sagte Melnyk am Dienstag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ukraine finally needs a decision of German government to send 🇩🇪fighter jets, war ships & submarines. Berlin also has to ramp up deliveries of Leopard2 tanks (only 18 out of 328 or 6%🤷‍♂️), Fuchs (0 from 600🤷‍♂️) & Wiesel (0 from 300🤷‍♂️) for 🇺🇦 offensive. Now!👇🏻https://t.co/4p971skpnY pic.twitter.com/BfilJM6FIe

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 11, 2023