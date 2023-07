Hannover: Jugendamt stoppt „sexuelle Spiele“ in Kindergarten

Anzeige

HANNOVER. Ein geplanter „Körpererkundungsraum“ in einem Awo-Kindergarten in Hannover ist vom Landesjugendamt in Niedersachsen untersagt worden. Eine Sprecherin des Kultusministeriums erklärte, das pädagogische Konzept gefährde das Kindeswohl und habe keinen Bestand.

Im Internet war ein Schreiben aufgetaucht, das laut der Bild-Zeitung an die Eltern der Kinder ging, die die besagte Kita besuchen. Darin wurden Regeln für „Körpererkundungsspiele“ festgelegt. So heißt es in dem Brief, „jedes Kind“ entscheide selbst, „ob und mit wem es körperliche und sexuelle Spiele spielen will“.

Ex-Erzieher steht wegen Pädophilie-Vorwürfen vor Gericht

Auch ist davon die Rede davon, daß Kinder in dem Raum die Chance haben sollten, den eigenen sowie fremde Körper zu erkunden. „Mädchen und Jungen streicheln und untersuchen sich nur so viel, wie es für sie selbst und andere Kinder angenehm ist“, heißt es in dem Schreiben.

Nachdem die Sache medial Fahrt aufgenommen hatte, wurde bekannt, daß ein ehemaliger Erzieher des Kindergartens in Hannover derzeit wegen sexuellen Mißbrauchs und des Besitzes von kinderpornographischen Inhalten vor Gericht steht. Der Mann soll von 2018 bis 2022 dort gearbeitet haben.

„Das Widerlichste, was ich je gelesen habe“

Die AfD-Landtagsabgeordnete Vanessa Behrendt stellte als Reaktion auf das Vorhaben eine Strafanzeige gegen Leitung und Beteiligte der Kindertagesstätte. „Nach allem, was wir wissen, ist das Kindeswohl der Jungen und Mädchen, die diese Einrichtung besuchen, akut gefährdet“, begründete sie den Schritt.

Laut dem Vorstandsvorsitzenden der Arbeiterwohlfahrtsregion Hannover, Dirk von der Osten, wurde der Brief nicht mit der Fachberatung abgestimmt und genehmigt. Auch der von dem Kindergartenleiter vermittelte Eindruck, das Kultusministerium fordere zu „Körpererkundungsräumen“ auf, sei falsch. Mehrere Eltern hatten sich nach Erhalt des Briefes beim Ministerium beschwert. „Das ist mit Abstand das Widerlichste, was ich je gelesen habe“, zitiert die Bild-Zeitung ein Elternteil aus einer internen Chatgruppe. (lb)