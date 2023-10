Faeser will antisemitische Straftaten nicht mehr pauschal als „rechts“ einordnen

Das Haus von Faeser begründete die Änderung mit der „veränderten Lage“ seit dem Hamas-Angriff auf Israel. In den vergangenen Tagen kam es in Deutschland mehrfach zu gewaltsamen Ausschreitungen, beispielsweise in der Nacht zu Donnerstag in Berlin-Neukölln. Während eines illegalen Pro-Hamas-Protests griffen arabische Migranten zusammen mit gewalttätigen Linksextremisten mehrere Polizisten an. In der Nacht zuvor hatte sich ein Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum im Bezirk Mitte ereignet.