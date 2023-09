Faeser bauscht Zahl der Asylheim-Angriffe auf

Ein weiterer Fall ereignete sich in Wandlitz (Brandenburg). Neben einem Hakenkreuz sprühte ein unbekannter Täter den Buchstaben Z, das Symbol der Unterstützung für Rußlands Kriegshandlungen in der Ukraine, an ein Haus mit der Flagge des Landes. Trotzdem wurde die Tat einem rechten Tatverdächtigen zugeordnet, obwohl die Möglichkeit bestand, sie der Kategorie „ausländische Ideologie“ zuzuschreiben. 23 von 80 der in der BMI-Statistik als Angriffe auf Asylheime dargestellten Fälle gehen laut Nius auf solche Schmierereien zurück.