Erfurter Polizei äußert sich zu neuem Mädchen-Prügelvideo

ERFURT. Die Erfurter Polizei hat bekannt gegeben, daß ihr im Zusammenhang mit einem neu aufgetauchten Mädchen-Prügelvideo, eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung vorliege. Zuvor war in sozialen Netzwerken eine Videoaufnahme verbreitet worden, in der zwei Mädchen eine Gleichaltrige auf eine Straßenbahngleis stoßen und anschließen auf sie einprügeln.

Der Vorfall ereignete sich am 23. März am Europaplatz in Erfurt, wie die Polizei erklärte. Bei der Geschädigten soll es sich dabei um ein 14jähriges, bei den beiden Tätern um zwei je 13jährige Mädchen handeln. Da die Täterinnen noch nicht strafmündig sind, wird es wohl zu keiner Anklage kommen.

In den vergangenen Monaten war es in Deutschland mehrfach zu schweren Fällen körperlicher Gewalt zwischen jungen Mädchen gekommen. Im Februar wurde im nordrhein-westfälischen Freudenberg eine Zwölfjährige von zwei Klassenkameradinnen ermordet. Im März erregte ein Fall aus Schleswig-Holstein für Aufsehen, bei dem eine Gruppe junger Mädchen eine Gleichaltrige stundenlang quälten und ihre Tat filmten. (lb)

Anmerkung: In einer früheren Version der Meldung war berichtet worden, die Polizei könne in diesem Fall nicht ermitteln. Das ist falsch. Da die Täterinnen minderjährig sind, kann lediglich keine Anklage gegen sie erhoben werden.