Rußland macht Ukraine für Mord an Militärblogger verantwortlich

SANKT PETERSBURG. Die russische Regierung hat die Ukraine für den tödlichen Anschlag auf den russischen Blogger Maksim Fomin verantwortlich gemacht. Die russische Außenamtssprecherin, Maria Sacharowa, sagte, der Blogger habe sich mit seinen Aktivitäten den „Haß Kiews eingebracht“. Fomin ist in den russischen Medien unter dem Pseudonym Wladlen Tatarski bekannt.

Das Anti-Terror-Komitee erklärte, ukrainische Geheimdienste seien in den Anschlag auf Fomin verwickelt. Zugleich vermutet es auch Beziehungen zu dem inhaftierten Oppositionsführer Alexej Nawalny. Deshalb sei eine Person aus dessen Unterstützerumfeld festgenommen worden.

Tatverdächtige soll an Demonstrationen teilgenommen haben

Als Tatverdächtige des Anschlags benennen russische Sicherheitsbehörden eine 26jährige Frau namens Darya Trepowa. Sie soll eine mit Sprengstoff gefüllte Gipsfigur zu einer Veranstaltung Fomins gebracht und ihm dort überreicht haben. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sie mit einem großen Gegenstand den Veranstaltungsort, ein Café, betritt. Kurz nach der Übergabe an Fomin soll es zur Explosion gekommen sein. Ob sich Trepowa zu diesem Zeitpunkt noch in dem Café befand, ist unklar.

Die Beschuldigte soll im Februar an einer nicht genehmigten Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine teilgenommen haben und festgenommen worden sein. Russische Medien berichten, daß sie zudem versucht habe, in die Ukraine zu reisen.

🇷🇺 Daria Trepova with a box enters the cafe „Patriot“ pic.twitter.com/Gbx03StMdE — Яннис В.Зброек (@yanvonzeebroeck) April 3, 2023

Ukraine dementiert, Wagner-Chef verdächtigt unabhängige Gruppe

Die ukrainische Regierung wies die Anschuldigungen zurück. Laut dem ukrainischen Präsidentenberater, Mychajlo Podoljak, sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, daß „innerstaatlicher Terrorismus ein Instrument des innenpolitischen Kampfes“ in Rußland werden würde. Er kommentierte das Ereignis mit einer kryptischen Metapher: „Die Spinnen im Glas beginnen sich gegenseitig zu essen“.

Der Chef der russischen Söldnereinheit „Gruppe Wagner“, Jewgeni Prigoschin, äußerte ebenfalls eine alternative Theorie. Er vermute, daß es sich um eine „Gruppe von Radikalen“ handele, die unabhängig von der Ukraine agiere, sagte Prigoschin. Das Café, in dem sich der Anschlag ereignete, gehört ihm. Er hatte es regelmäßig russisch-nationalistischen Gruppen für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.

Getöteter Blogger war prominente Figur

Das Anschlagsopfer, Fomin, war eine prominente Figur in der Szene der sogenannten Militärblogger. Dabei handelt es sich um eigenständige Kriegsberichterstatter, die den Krieg gegen die Ukraine befürworten, die russische Armeeführung jedoch zugleich häufig kritisieren.

Fomin wurde im Donbass geboren. Wegen eines Banküberfalls saß er einige Jahre in Haft. Während des Bürgerkriegs konnte er 2014 aus dem Gefängnis fliehen und schloß sich russischen Separatisten an. Später berichtete er als Blogger regelmäßig aus der Ukraine und dem Kreml. Auf Telegram folgten ihm mehr als 560.000 Menschen. (lb)