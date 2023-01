Strommasten in Baden-Württemberg: Wie dicht schrammte das Land an einem Blackout vorbei? Foto: picture alliance / imageBROKER | Lilly

Blackout in Baden-Württemberg verhindert

Das war knapp. Der Netzbetreiber TransnetBW hat am Sonntag durch massive Eingriffe in das Stromnetz einen Blackout in Baden-Württemberg abwenden können. Grund war eine Windstromüberproduktion im Norden des Landes.