Deutschland braucht die Abkehr von der Energiewende

Sie kennen nur eine Richtung: nach oben, und zwar ziemlich steil. Die Preise für Energie schießen durch die Decke und bringen viele Millionen Menschen in Nöte. Sie können Strom und Gas nicht mehr bezahlen. Knapp 300.000 Haushalten wurde bereits der Strom abgestellt.

Energiekosten sind die zentralen Kosten in jeder Volkswirtschaft; sie sind in nahezu jedem Produkt als Größe verborgen: im Auto, im Ziegelstein, im Brötchen. Steigen die Energiekosten, wandert die Industrie ab, leise, lange unbemerkt. Nicht umsonst entwickelten sich gesellschaftliche Fortschritte immer dann, wenn es gelang, eine neue Energiequelle zu erschließen, die günstiger als die bisherige war. Energie muß immer günstig und preiswert sein.

Umgekehrt endet es in einem Desaster. Wer die Steuern auf Gummibärchen erhöht, muß sich nicht wundern, wenn die Gummibärchen teurer werden. Genauso verhält es sich bei der Energie. Deutlich höhere Steuern, steigende CO2-Abgaben und eine Verknappung des Angebots führen zwangsläufig zu drastisch steigenden Energiepreisen.

Das Jahr hat 8.760 Stunden. In all denen soll Strom aus der Steckdose kommen, wenn Kaffee- oder Waschmaschine oder gar Fernseher laufen. Doch der normale Zustand eines Windrades ist der Stillstand. Die meiste Zeit weht zu wenig Wind. Vor allem das vergangene Jahr war ein windschwaches Jahr; die Leistung der Windräder war durchweg dünn. Sie reichte auch nicht bei starken Stürmen aus. Immer noch mußten Kohle- und die letzten Kernkraftwerke die nötige Leistung liefern, sonst wäre es dunkel geworden in Deutschland.