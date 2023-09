Deutsche halten weitere Integration von Asylbewerbern für unmöglich

In dieser Frage bestehen geringe Unterschiede zwischen West und Ost. Sowohl in den alten als auch in den neuen Bundesländern zweifeln jeweils 64 Prozent der Befragten an der weiteren Integrationsfähigkeit Deutschlands. Der Anteil derjenigen, die dies optimistischer sehen, unterscheidet sich minimal nach Region: Im Westen beträgt er 22 Prozent, im Osten zwei Prozentpunkte weniger. Deutliche Unterschiede machen sich hingegen beim Alter bemerkbar. In der Alterskohorte der 18- bis 29jährigen halten 44 Prozent eine weitere Eingliederung irregulärer Migranten für unrealistisch. In der Gruppe ab 40 Jahren hingegen sind mehr als 70 Prozent der Teilnehmer dieser Meinung.