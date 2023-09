Wie Lampedusa den totalen Kontrollverlust erlebt

Ausnahmezustand auf Lampedusa. Tausende Migranten befinden sich derzeit auf Italiens südlichster Mittelmeerinsel, die sich gerade einmal 150 Kilometer vor der Küste Tunesiens befindet. Sonniges Wetter und günstige Windverhältnisse sorgen seit fünf Tagen unentwegt dafür, daß mehr als tausend Migranten pro Tag die 22 Quadratkilometer kleine Insel selbst mit kleineren Booten erreichen.

Den 6.000 Einwohnern Lampedusas droht der Kontrollverlust. Phasenweise befanden sich über 9.000 Migranten auf der Insel. Nahezu stündlich kommen neue Schiffe der italienischen Küstenwache oder der Guardia Finanza in den Hafen gefahren, voll beladen mit neuen Migranten.

An der hierfür vorgesehenen Anlegestelle herrschen chaotische Zustände. Die unerwarteten Massen-Ankünfte sorgen für einen Menschenstau an der Hafenmole. Es fehlt an Toiletten, die Migranten verrichten ihre Notdurft an der Kaimauer, rundherum stapelt sich im Hafen der Müll. Dutzende Migrantenboote liegen dicht an dicht im Hafen, viele davon vollkommen verrostet. In ihrem Inneren liegen Rettungsringe und Benzinkanister herum.

Kräne heben die Boote aus dem Wasser, verladen sie auf LKWs für den Abtransport, um im Hafen Platz zu schaffen und die dramatischen Zeugnisse der Massenmigration zu entschärfen. Diese sind jedoch wenige Kilometer außerhalb der Stadt ungebrochen sichtbar.

Denn schon hunderte Meter vor dem Eingangstor zum Hotspot im Landesinneren der Insel ist der Weg übersät mit auf dem Boden sitzenden Migranten, fast ausschließlich junge afrikanische Männer aus Ländern südlich der Sahara. Der Grund: Das dortige Migrantencamp mit einem Fassungsvermögen für gerade einmal 400 Personen ist vollkommen überfüllt, viele müssen außerhalb der Einrichtung bleiben. Pausenlos bahnen sich Busse des Roten Kreuzes ihren Weg durch die Menge. Sie sollen die Migranten zum Fähranleger bringen, von wo sie per Schiff aufs Festland gebracht werden.

Die Stimmung unter den Migranten ist gedrückt. Mürrische Blicke, kaum einer will reden. Sie hoffen, einen der Plätze für die Busse zu bekommen, die sie zum Fähranleger bringen sollen. Polizisten und zivile Helfer versuchen, die Menge zu beruhigen, versichern, daß genug Busse kommen werden, um alle mitzunehmen. Vergeblich. Nach einer Weile des Sitzens und des Wartens, erheben sich die ersten, setzen sich in Marsch Richtung Innenstadt. Hunderte Folgen. Die Polizei schaut hilflos zu, hat nicht die Kapazitäten, um dieser Eigendynamik etwas entgegen zu setzen. Ein Kontrollverlust.

Und die Reaktionen der Politiker bleiben nicht aus. Für den heutigen Sonntag haben sich Italiens Premierministerin Georgia Meloni und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Besucher auf der Insel angekündigt.

Tags zuvor spielen sich am Abend vor dem Fähranleger dramatische Szenen ab. Hunderte Migranten sitzen unter Zelten des Roten Kreuzes oder unter LKW-Anhängern. Vor ihnen: Ein Eisengitterzaun, der den Weg zur Fähranlegestelle versperrt. Ein schmaler Eingang führt einem Nadelöhr gleich hindurch Richtung Anlegestelle.

Immer wieder bricht Unruhe aus. Migranten erheben sich, drängen in Richtung des schmalen Tores. Helfer und Polizisten drängen sie wieder zurück, bitten darum, ruhig zu bleiben, es sei noch nicht so weit. Doch die Migranten wissen: Wer es auf die Fähre schafft, der schafft es auf das europäische Festland. Und schafft es damit in aller Regel, dauerhaft in Europa zu bleiben. Sie wissen auch: Nicht jeder wird auf diese Fähre kommen. „Nur, wer ein mit Nummer versehenes Armband bekommen hat, darf mitfahren“, erklärt eine Helferin der JF. Die Migranten würden einzeln nach Nummer aufgerufen, dürfen erst dann jeweils durch das kleine Tor zum Anleger.

Nicht jeder von ihnen hat diese Nummer. Nur diejenigen, die mit Rotkreuz-Bussen vom Hotspot-Camp hergebracht worden sind. Unter den Wartenden befinden sich aber auch jene Migranten, die sich auf eigene Faust Richtung Fährhafen aufgemacht haben. „Deswegen kommt es immer wieder zum Streit zwischen einzelnen Gruppen“, schildert die Helferin.

Und während sich die Migranten darüber streiten, wer auf die Fähre kommt, streiten die Einwohner Lampedusas mit der italienischen Regierung darüber, was von der Fähre runter auf die Insel darf. Knapp 500 Bürger haben sich vor der breiteren Torausfahrt des Anlegers, nicht einmal 20 Meter von den Migrantengruppen entfernt, versammelt. Von hier aus fahren die Autos von der Fähre.

Deputy Mayor Lampedusa: „Refugees are not welcome. Lampedusa must be free. We want to live from tourism and fishing, nothing more!“ Nobody in Italy wants African and Asian invaders, patience is over!. Those unworthy few who want them are the ones who profit from them. pic.twitter.com/mFdbEkkbuh

— RadioGenoa (@RadioGenoa) September 16, 2023