AfD fordert Anti-Rauswurf-Garantie für Mieter

Was tun, um Mieter davor zu schützen, ihre Wohnungen nicht an Flüchtlinge abgeben zu müssen? Der Vizechef der AfD im Bundestag fordert von kommunalen Wohnungsunternehmen eine Anti-Rauswurf-Garantie für Bewohner. Auch AfD-Chefin Weidel mischt sich mit scharfen Worten in die Debatte um Lörrach ein.