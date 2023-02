Lörrach: Mieter müssen Flüchtlingen weichen

Anzeige







LÖRRACH. Die Wohnungsbaugesellschaft Lörrach hat zahlreichen Mietern die Verträge gekündigt, um in deren Wohnungen ukrainische Flüchtlinge unterzubringen. Allerdings würden den Bewohnern neue Unterkünfte zur Verfügung gestellt, sagte eine Mitarbeiterin des Unternehmens der JUNGEN FREIHEIT. „Niemand landet auf der Straße.“

In einem Schreiben an die Bewohner, dessen Echtheit die Baugesellschaft gegenüber der JF bestätigte, heißt es: „Wie Sie wissen, hat Deutschland einen erheblichen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Weltregionen zu verzeichnen. Auch die Stadt Lörrach und der Landkreis sind zur Unterbringung von Flüchtlingen verpflichtet.“ Die Gemeinde liegt unmittelbar an der Grenze zur Schweiz.

Wohnungen für Flüchtlinge „besonders geeignet“

Wegen der „besonderen Eignung“ der Wohnungen in mehreren Liegenschaften in der Stadt sei entschieden worden, diese für die Ukrainer zur Verfügung zu stellen. Für die Mieter bedeute das, daß die Wohnungsbaugesellschaft in Kürze das „vereinbarte Mietverhältnis kündigen werden“. Den bisherigen Bewohnern werde „geeigneter Wohnraum“ angeboten und beim Umzug geholfen.

Schon „in Kürze werden erste Wohnungen frei“, in die Flüchtlinge einziehen können. „Geplant ist, daß etwa zum Jahresende die gesamte Anlage als Flüchtlingsheim genutzt werden kann.“ Die Bewohner wurden zu Einzelgesprächen mit der Verwaltung geladen. (ho)