Vier Millionen Menschen in Deutschland sprechen zu Hause kein Deutsch

WIESBADEN. Rund vier Millionen Menschen, die in der Bundesrepublik leben, sprechen zu Hause kein Deutsch. Das sind rund fünf Prozent der gesamten Bevölkerung, wie das Statistische Bundesamt unter Berufung auf dem Mikrozensus 2021 mitteilte.

In etwa 15 Prozent aller Privathaushalte sprachen die Menschen Deutsch lediglich neben einer oder mehreren anderen Sprachen. Von den mehrsprachigen Haushalten gab rund ein Drittel der Befragten an, daheim vorwiegend Deutsch zu sprechen. Zwei Drittel verständigten sich meist in einer anderen Sprache.

Viele sprechen türkisch statt deutsch

In den Haushalten in denen sich vorwiegend nicht in der hiesigen Amtssprache verständigt wird, ist Türkisch mit 15 Prozent am verbreitetsten. An zweiter Stelle standen Russisch mit 13, Arabisch mit zehn Prozent, Polnisch mit sieben und Englisch mit sechs Prozent.

Von den rund 22,6 Millionen befragten Migranten spricht etwa die Hälfte daheim neben Deutsch noch eine weitere Sprache. Ein Drittel der Befragten verständigte sich in ihrem Haushalt ausschließlich über die hiesige Amtssprache. 18 Prozent gaben an, daheim gar kein Deutsch zu sprechen. (lb)