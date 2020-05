Mehrere AfD-Parteifunktionäre wenden sich gegen Kalbitz-Ausschluß

BERLIN. Mehrere AfD-Funktionäre haben den Ausschluß von Andreas Kalbitz scharf kritisiert. Der Vorsitzende der thüringischen AfD, Björn Höcke, sagte in einem Facebook-Kommentar: „Die Spaltung und Zerstörung unserer Partei werde ich nicht zulassen – und ich weiß, daß unsere Mitglieder und unsere Wähler das genauso sehen wie ich.“ Der zweite Vorsitzende der thüringischen AfD, Stefan Möller, erklärte auf Twitter bereits vor der Abstimmung des Bundesvorstands: „Der Ausschluß von Kalbitz aus der AfD wird auf dem Rechtsweg eine Beerdigung erster Klasse erhalten.“

Der Fraktionsvorsitzende im Bundestag und Ehrenvorsitzende der Partei, Alexander Gauland, sprach ebenfalls von einem „gefährlichen und falschen Ergebnis“. Er glaube nicht, daß der Vorwurf, Kalbitz habe etwas verschwiegen, juristisch standhalte, da sich das nicht nachweisen lasse. Die Fraktionsvorsitzende der Partei im Bundestag, Alice Wiedel, sieht den Ausschluß ebenfalls juristisch gefährdet.

Kalbitz Aufnahmeantrag möglicherweise verschwunden

Weiter sagte Gauland laut der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Kalbitz‘ Aufnahmeantrag sei verschwunden. Bundesvorstand Jörg Meuthen erklärte der Zeitung, es gebe allerdings mindestens zwei Zeugen, die sich genau an die Prüfung des Inhalts des Dokuments erinnern könnten. Er gehe davon aus, daß der Rauswurf daher bestand habe.

Kalbitz hat bereits angekündigt, gegen die Entscheidung juristisch vorzugehen. Meuthen legte laut dpa der Brandenburger AfD nahe, ebenfalls über einen Ausschluß zu diskutieren: „Ich kann mir schwer vorstellen, einen Parteilosen als Fraktionsvorsitzenden zu haben, aber letztlich muß das die Fraktion in Brandenburg selbst entscheiden“. Gegenwärtig ist Kalbitz als Parteiloser der Vorsitzende der Brandenburger AfD-Landtagsfraktion.

Unterdessen hat der gegenwärtige Vorsitzende der deutschen Innenministerkonferenz und thüringische Innenminister Georg Maier (SPD), weitere Konsequenzen gefordert. „Kalbitz ist nur die Spitze des Eisbergs.“ Auch über Höcke müsse geredet werden. Und weiter sagte Maier, wenn die Partei eine „wirklich verfassungstreue Partei“ werden wolle, werde sie sich noch von „zahlreichen weiteren Politikern“ trennen müssen.

Vorstand erhält Rückendeckung vom Berliner AfD-Chef

Dem Brandenburger Afd-Fraktionsvorsitzenden, Andreas Kalbitz, war am Freitag vom AfD-Bundesvorstand die Parteimitgliedschaft entzogen worden. Begründet wurde der Ausschluß damit, Kalbitz habe bei Eintritt in die AfD seine vorherige Mitgliedschaft bei der 2009 vom Bundesinnenministerium verbotenen „Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ)“ und bei den Republikanern verschwiegen.

Rückendeckung erhielt der Bundesvorstands für die Entscheidung vom Berliner AfD-Landeschef Georg Pazderski. Kalbitz‘ Ausschluß sei nach dessen Eingeständnissen zur HDJ „zwingend“ gewesen. „Es kann und darf in unserer AfD niemals Sonderrechte für Funktionäre geben, wie in den Altparteien. Egal auf welcher Ebene“, sagte Pazderski. Kalbitz habe bei seiner Aufnahme in die AfD „vorsätzlich falsche Angaben“ gemacht und habe damit „jedes Vertrauen verspielt“. Der Ausschluß von Kalbitz sei auch „ein deutliches Zeichen, daß wir es mit dem Kampf gegen rechtsextremes Gedankengut in den eigenen Reihen sehr ernst nehmen“, erklärte Pazderski. (mp)