„indubio“-Podcast: Der Zustand der AfD

JF-Chefredakteur Dieter Stein war am gestrigen Mittwoch als Gast in die Podcast-Sendung „indubio“ des Blogs Achgut.com eingeladen. Gefragt von Moderator Burkhard Müller-Ullrich stellt sich Stein Fragen zum Zustand der AfD. Hintergrund ist unter anderem eine im Auftrag der JF erschienene Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa. In dem 30 Minuten langen Gespräch geht es unter anderem um die Kräfteverhältnisse innerhalb der Partei, weshalb die Tendenz zur Radikalisierung ein echtes Problem ist und welche Entwicklung jetzt möglich ist.

