Linkspartei erstmals stärkste Kraft / AfD verdoppelt Ergebnis

ERFURT. Die Linksparte ist bei der Landtagswahl in Thüringen am Sonntag stärkste Kraft geworden. Die Partei von Ministerpräsident Bodo Ramelow kommt einer ersten Hochrechnung von Infratest dimap im Auftrag von ARD und ZDF auf 29,7 Prozent (plus 1,5 Prozent). Zweitstärkste Partei wird demnach die AfD mit 24 Prozent (plus 13,2 Prozent). Die CDU sackt auf ab und bekommt 22,5 Prozent (-11 Prozent) der Stimmen. Die SPD ist mit 8,5 Prozent (minus 3,9 Prozent) einstellig. Die Grünen schaffen es mit 5,4 Prozent (minus 0,3 Prozent) in den Landtag. Die FDP muß mit 5 Prozent (plus 2,5 Prozent) noch zittern. Die Linkspartei ist damit erstmals stärkste Kraft bei einer Landtagswahl.

Historisch schlechtestes Ergebnis für CDU und SPD

Für CDU und SPD ist das Ergebnis das schlechteste ihrer Geschichte in Thüringen. Die Wahlbeteiligung stieg nach den ersten Prognosen deutlich auf mehr als65 Prozent. 1,7 Millionen Thüringer waren zur Wahl aufgerufen.

Die Grünen verlieren im Vergleich zur Landtagswahl 2014 laut der 18-Uhr-Prognose knapp.

Schwierige Regierungsbildung erwartet

Bei der Landtagswahl 2014 hatte die CDU mit 33,5 Prozent noch gewonnen. Die Regierung bildete seither eine von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linkspartei) geführte rot-rot-grüne Koalition aus Linkspartei, SPD und Grünen. Eine Regierungsbildung dürfte nach dem jetzigen Ergebnis jedoch schwierig werden. Die CDU lehnte eine Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD ab. Der Politikwissenschaftler Torsten Oppelland hält eine von der CDU tolerierte rot-rot-grüne Minderheitsregierung für wahrscheinlich.

Im Wahlkampf hatten sich unter anderem zahlreiche Gewerkschafter für die Wahl der Regierungsparteien ausgesprochen. Die Polizei mußte den Schutz für den AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke verstärken, da es Drohungen gegen ihn gab. Auf das Haus von FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich gab es einen Farbanschlag. (ls)

> Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert …