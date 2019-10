AfD verdoppelt Ergebnis / CDU und SPD auf historischem Tiefpunkt

ERFURT. Die Linkspartei ist bei der Landtagswahl in Thüringen am Sonntag stärkste Kraft geworden. Die Partei von Ministerpräsident Bodo Ramelow kommt einer Hochrechnung von Infratest dimap im Auftrag von ARD und ZDF auf 29,6 Prozent (plus 1,4 Prozent). Zweitstärkste Partei wird demnach die AfD mit 23,6 Prozent (plus 13 Prozent). Die CDU sackt auf ab und bekommt 22,7 Prozent (-10,8 Prozent) der Stimmen. Die SPD ist mit 8,7 Prozent (minus 3,7 Prozent) einstellig. Die Grünen schaffen es mit 5,4 Prozent (minus 0,3 Prozent) in den Landtag. Die FDP muß mit 5 Prozent (plus 2,5 Prozent) noch zittern. Die Linkspartei ist damit erstmals stärkste Kraft bei einer Landtagswahl.

Historisch schlechtestes Ergebnis für CDU und SPD

Für CDU und SPD ist das Ergebnis das schlechteste ihrer Geschichte in Thüringen. Die Wahlbeteiligung stieg nach den ersten Prognosen deutlich auf mehr als 65 Prozent. 1,7 Millionen Thüringer waren zur Wahl aufgerufen.

Großer Jubel auf der Wahlparty der #AfD über das Ergebnis der #ltwth19. pic.twitter.com/Q1Xuf4KuNz — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) October 27, 2019

„Wir haben mehr als 100 Prozent Steigerung. Das gab es noch nie in der Thüringer Landesgeschichte. Darauf bin ich stolz“, kommentiert AfD-Landeschef Björn Höcke das Wahlergebnis. „Die Regierung Ramelow ist abgewählt. Das ist gut für Thüringen.“

Ramelow erfreut über gestiegene Wahlbeteiligung

„Ich bin unheimlich stolz auf das Land Thüringen. Die Wahlbeteiligung ist seit langer Zeit nicht mehr so hoch gewesen. Es ist ein großer Tag für unser Parlament. Ich freue mich für die Parteien“, sagte Ramelow in der ARD. Es sei nun an den „demokratischen Parteien“, in Gespräche einzugehen.

Grünen-Chef Robert Habeck sagte in einer ersten Stellungnahme: „Es ist eine total dramatische Situation.“ Alle „demokratischen Parteien“ müßten nun miteinander reden. Die Grünen müßten in Thüringen und den östlichen Bundesländern kontinuierlich weiterarbeiten. „Wir können unsere Themen nicht an der Türklinke abgeben.“ Die Co-Vorsitzende Annalena Baerbock zeigte sich enttäusdcht über das Ergebnis. Sie nannte Höcke einen „Faschisten“.

„Wir haben unser Ergebnis deutlich ausgebaut. Wir werden mehr als doppelt so viele Stimmen erreicht haben wie beim letzten Mal“, kommentierte FDP-Chef Christian Lindner gegenüber der ARD. „Es könnte uns gelingen, in Ostdeutschland in ein Parlament einzuziehen.“

CDU verliert erneut die meisten Wähler an die AfD

Die CDU hat laut Infratest dimap wie schon bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg die meisten Wähler an die AfD verloren.

#Wählerwanderung in #Thüringen laut Infratest dimap CDU-Wähler 2014 zu…

AfD: 37.000

LINKE: 19.000 SPD-Wähler 2014 zu…

LINKE: 17.000

AfD: 7.000 — Deutschland wählt (@Wahlen_DE) October 27, 2019

Schwierige Regierungsbildung erwartet

Bei der Landtagswahl 2014 hatte die CDU mit 33,5 Prozent noch gewonnen. Die Regierung bildete seither eine von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linkspartei) geführte rot-rot-grüne Koalition aus Linkspartei, SPD und Grünen. Eine Regierungsbildung dürfte nach dem jetzigen Ergebnis jedoch schwierig werden. Die CDU lehnte eine Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD ab. Der Politikwissenschaftler Torsten Oppelland hält eine von der CDU tolerierte rot-rot-grüne Minderheitsregierung für wahrscheinlich.

Im Wahlkampf hatten sich unter anderem zahlreiche Gewerkschafter für die Wahl der Regierungsparteien ausgesprochen. Die Polizei mußte den Schutz für den AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke verstärken, da es Drohungen gegen ihn gab. Auf das Haus von FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich gab es einen Farbanschlag. (ls)

