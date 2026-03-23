Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Volksabstimmung in Italien: Meloni verliert eine wichtige Schlacht – aber keinen Krieg

Volksabstimmung in Italien: Meloni verliert eine wichtige Schlacht – aber keinen Krieg

Volksabstimmung in Italien: Meloni verliert eine wichtige Schlacht – aber keinen Krieg

Was bedeutet die Niederlage bei der Volksabstimmung für Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni?
Was bedeutet die Niederlage bei der Volksabstimmung für Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni?
Was bedeutet die Niederlage bei der Volksabstimmung für Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni? Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Agf/Nicola Marfisi
JF-Plus Icon Premium Volksabstimmung in Italien
 

Meloni verliert eine wichtige Schlacht – aber keinen Krieg

Die Italiener lehnen die Justizreform ab, die die Rechts-Regierung für die Migrationspolitik brauchte. Die Linke fordert Melonis Rücktritt. Wird es dazu kommen? Eine Einordnung von Italien-Experte Marco F. Gallina.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Was bedeutet die Niederlage bei der Volksabstimmung für Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni? Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Agf/Nicola Marfisi
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles