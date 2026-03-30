Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kardinal darf nicht in Grabeskirche: Ein Eklat in Jerusalem – oder doch nicht?

Kardinal darf nicht in Grabeskirche: Ein Eklat in Jerusalem – oder doch nicht?

Kardinal darf nicht in Grabeskirche: Ein Eklat in Jerusalem – oder doch nicht?

Kardinal Pizzaballa am Sonntag in Jerusalem
Kardinal Pizzaballa am Sonntag in Jerusalem
Kardinal Pizzaballa: „Erstmals seit Jahrhunderten“. Foto: picture alliance / Newscom | Ammar Awad
JF-Plus Icon Premium Kardinal darf nicht in Grabeskirche
 

Ein Eklat in Jerusalem – oder doch nicht?

Weltweiter Aufschrei: Die israelische Polizei verweigert dem katholischen Patriarchen den Zugang zur Grabeskirche. Rüttelt Israel an der Religionsfreiheit? Oder ist es am Ende nur ein Missverständnis? Der Patriarch äußert sich bemerkenswert.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kardinal Pizzaballa: „Erstmals seit Jahrhunderten“. Foto: picture alliance / Newscom | Ammar Awad
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles