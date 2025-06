KIEW. Der ukrainische Geheimdienst hat offenbar mehrere russische Militärflugplätze tief im Landesinneren mit Drohnen angegriffen und dabei strategische Bomber beschädigt. Einem hochrangigen Vertreter des Sicherheitsdienstes SBU zufolge wurden dabei bis zu 40 russische Kampfflugzeuge getroffen, darunter Maschinen des Typs Tu-95 und Tu-22, die regelmäßig zum Beschuß ukrainischer Städte eingesetzt werden.

Die Angriffe trafen Militärbasen in Belaja, Djagilewo, Olenja und Iwanowo – teils mehrere tausend Kilometer vom Frontverlauf entfernt. Videos zeigen brennende Flugzeuge sowie Rauchwolken über den betroffenen Stützpunkten. Auch westliche Medien wie die Financial Times, Bild-Zeitung und Nachrichtenagenturen berichten unter Berufung auf SBU-Quellen von einer gezielten „Spezialoperation zur Zerstörung feindlicher Bomberflugzeuge“.

Erst in der Nacht zuvor hatte Russland laut ukrainischer Luftwaffe den bislang größten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn gestartet. Insgesamt seien 472 Drohnen und sieben Raketen abgefeuert worden. 382 Drohnen und drei Raketen habe man abgefangen, hieß es aus Kyjiw.

Trotz der Eskalation streben beide Seiten eine Rückkehr an den Verhandlungstisch an. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Sonntag die Teilnahme seiner Delegation an einem weiteren Gespräch mit Russland. Die Runde soll am Montag in Istanbul stattfinden, erneut unter türkischer Vermittlung. Die ukrainische Delegation werde vom Verteidigungsminister Rustem Umjerow geführt.

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.

