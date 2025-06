Terror gegen Christen – 25 Tote bei Anschlag auf Gottesdienst in Syrien

DAMASKUS. Nach dem Selbstmordanschlag auf die orthodoxe St.-Elias-Kirche in der syrischen Hauptstadt Damaskus ist die Zahl der Todesopfer auf 25 gestiegen. Mindestens 63 Personen wurden verletzt, als sich der Attentäter, ein Anhänger der islamistischen Terrororganisation Islamischer Staat, am Sonntag während eines Gottesdienstes in die Luft sprengte. Zunächst schoß er wohl mit einer Waffe um sich, berichteten das syrische Innenministerium und die staatliche Nachrichtenagentur Sana.

Fotos in sozialen Netzwerken zeigten das stark zerstörte Innere der Kirche. Steine, Holzsplitter und Asche liegen dabei im Kirchenschiff.

🇸🇾 BREAKING: A Suicide Bomber has blown himself up inside an Orthodox Church in Damascus, Syria during Sunday Mass.

25 people have died and 80 people have been hospitalized, with 30 of those in critical condition.

This is horrific. Please pray for Syrian Christians.

🙏🙏🙏 pic.twitter.com/eB8RhcSSol

