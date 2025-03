Putscht sich Assad in Syrien zurück an die Macht?

Anzeige

DAMASKUS. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben die heftigsten Kämpfe seit dem Regimewechsel Syrien erschüttert. Berichten zufolge wurden bei Auseinandersetzungen zwischen den Truppen der syrischen Übergangsregierung und Anhängern des gestürzten Präsidenten Baschar al-Assad Hunderte Menschen getötet oder verletzt. Es soll zu Massakern an Zivilisten gekommen sein.

Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa bezeichnete die Angriffe als „Test“ für das neue Syrien. In einer Ansprache erklärte er, daß Kräfte der alten Regierung versuchten, das Land durch Gewalt zu destabilisieren. Er lobte die Sicherheitskräfte für ihre Reaktion und warnte die Angreifer, daß jeder Übergriff auf Zivilisten schwer bestraft werden würde.

In einer weiteren Erklärung forderte er die Anhänger des gestürzten Regimes zur Kapitulation auf. Er beschuldigte die alawitischen Kämpfer, sich gegen das gesamte syrische Volk gewandt zu haben, und kündigte einen „Gegenschlag“ an. Der Sondergesandte der Vereinten Nationen, Geir Pedersen, zeigte sich besorgt über die Eskalation und forderte alle Seiten auf, sich zurückzuhalten, um eine weitere Destabilisierung des Landes zu verhindern. Der Schutz der Zivilbevölkerung müsse gemäß dem internationalen Recht gewährleistet werden, so Pedersen.

Baerbrock ruft zu Frieden in Syrien auf

Auch die Bundesregierung verurteilte die Gewalt und rief zu einer friedlichen Lösung auf. In einer Stellungnahme erklärte das Auswärtige Amt von Ministerin Annalena Baerbock (Grüne), daß die Spirale der Gewalt nur durch nationale Einheit, politischen Dialog und Übergangsjustiz durchbrochen werden könne.

In den betroffenen Regionen, vor allem entlang der Mittelmeerküste, kommt es seit Wochen zu heftigen Auseinandersetzungen. Die Sicherheitskräfte konzentrieren sich auf die Beseitigung von Assad-Anhängern, die noch in den Gebirgregionen aktiv sind. Syrische Geheimdienstquellen werfen führenden Militärs der alten Regierung vor, die jüngsten Zusammenstöße angestoßen zu haben. (rr)