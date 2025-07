Macron: Frankreich wird Palästina als Staat anerkennen

PARIS/JERUSALEM. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, einen unabhängigen palästinensischen Staat anerkennen zu wollen. Frankreich wäre damit das erste große westliche Land, das einen solchen Schritt vollzieht. Israel reagierte empört, Palästinenservertreter hingegen mit Lob.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu verurteilte Macrons Ankündigung als „Belohnung für Terror“ und warnte vor der Entstehung eines weiteren „iranischen Stellvertreterstaates“ nach dem Vorbild des von der Hamas kontrollierten Gazastreifens. Ein palästinensischer Staat unter den jetzigen Bedingungen sei nichts anderes als eine „Startrampe zur Vernichtung Israels“.

Auch Israels Außenminister Gideon Saar sprach auf der Plattform X von einem „Hamas-Staat“. Finanzminister Bezalel Smotrich ging noch weiter: Frankreichs Schritt sei ein Grund mehr, das besetzte Westjordanland zu annektieren und „ein für allemal mit der gefährlichen Illusion eines terroristischen palästinensischen Staates aufzuräumen“.

Die Palästinenser reagierten indes erfreut. Hussein al-Scheich, Stellvertreter von Mahmud Abbas, sprach von einem „Bekenntnis Frankreichs zum Völkerrecht“. Auch auf den Straßen im Westjordanland zeigten sich viele hoffnungsvoll – man erwarte nun ähnliche Schritte anderer Staaten. Auch die Hamas begrüßte Macrons Vorstoß.

Internationale Reaktionen fielen gemischt aus. Das Weiße Haus schwieg zunächst. In einer Depesche vom Juni hieß es jedoch, die US-Regierung lehne eine einseitige Anerkennung ab. Auch Großbritannien und Kanada sollen laut Diplomaten Vorbehalte geäußert haben. Der britische Premierminister Keir Starmer kündigte ein Abstimmungsgespräch mit Macron und Bundeskanzler Merz (CDU) an.

We express our thanks and appreciation to His Excellency President Emmanuel Macron for his letter addressed to His Excellency President Mahmoud Abbas, in which he reaffirmed France’s steadfast position and confirmed his country’s intention to recognize the State of Palestine in… https://t.co/Jio2cvWtVm

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 24, 2025