Freigelassene Palästinenser-Terroristen steigen in Fünf-Sterne-Hotel ab

Anzeige

KAIRO. Zahlreiche von Israel freigelassene palästinensische Terroristen sind nach ihrer Freilassung in einem Kairoer Fünf-Sterne-Hotel aufgenommen worden. Das berichtet die Daily Mail am Samstag. Demnach hatte die Zeitung eigene Journalisten in das „Renaissance Cairo Mirage City Hotel“ der Marriott-Kette geschickt, wo diese mehr als 150 „hochgefährliche Extremisten“ aufspürten, wie es in dem Bericht heißt.

Israel und die Hamas hatten sich Anfang des Monats auf einen Waffenstillstand geeinigt. Dieser sieht die Freilassung aller israelischen Geiseln vor. Im Gegenzug verpflichtete sich Israel, 2.000 Palästinenser freizulassen, darunter 250, die zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden waren. Bedingung war, daß ein Teil der Palästinenser nicht in die Palästinensergebiete zurückkehren darf, sondern ausreisen muß.

Zu jenen, die sich daraufhin in dem Kairoer Luxushotel niederließen, gehört laut Daily Mail etwa Mahmud Issa, der eine auf Entführungen spezialisierte Einheit der Kassam-Brigaden der Hamas gründete. In ihrem Artikel beschreibt die Zeitung, wie Issa mit Frauen und Kindern Zeit am Pool verbrachte und auf seinem Balkon Kaffee schlürfte.

Palästinenser-Terrorist genießt „extravagantes Buffet“

Auch Dschihad al-Rum soll in dem Hotel untergekommen sein. Er war laut Daily Mail Teil einer Terrorzelle, die sich zum Schein mit einem jüdischen Teenager anfreundete, ihn ins Westjordanland lockte und 2002 ermordete. Al-Rum soll in dem Hotel „das extravagante Buffet“ genossen haben.

Ebenfalls vor Ort: Samir Abu Nima. Der 64jährige gilt als Drahtzieher eines Sprengstoffanschlags auf einen Bus, bei dem 1983 sechs Menschen ihr Leben verloren. Die Daily Mail beobachtete, daß einige Menschen an der Pool-Bar des Hotels freudige Selfies mit Abu Nima machten.

Wer den Hotel-Aufenthalt der Terroristen in Kairo bezahlt hat, ist unklar. Offenbar postierten sich an dem Hotel aber bewaffnete ägyptische Sicherheitskräfte, die dafür sorgten, daß nur diejenigen das Hotel verlassen konnten, die dafür eine Erlaubnis hatten. Während sich die Terroristen dort aufhielten, lief demnach auch der übliche Hotelbetrieb für Touristen weiter. Laut dem israelischen Kanal 12 gibt das Hotel an, daß die Terroristen mittlerweile weitergezogen seien. (ser)