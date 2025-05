EU-Mitgliedsstaaten beschließen 17. Sanktionspaket gegen Rußland

BRÜSSEL. Nachdem am Montag US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert hatte, haben die EU-Mitgliedsstaaten neue Sanktionen gegen Rußland verabschiedet. Das 17. Sanktionspaket richtet sich unter anderem gegen 189 Schiffe der sogenannten Schattenflotte, die ein Hafenzugangsverbot erhielten. Zudem ziele das Paket darauf ab, „den Zugang Rußlands zu Schlachtfeldtechnologien weiter einzuschränken und die Einnahmen aus russischen Energieimporten zu senken“, wie die EU-Kommission in einer Pressemitteilung angab.

Neben den Schiffen der Schattenflotte seien auch 31 Unternehmen, 58 weitere Organisationen und 17 Personen auf die Sanktionsliste aufgenommen worden, die den „militärisch-industriellen Komplex Rußlands direkt oder indirekt unterstützen oder in Umgehung von Sanktionen beteiligt sind“, heißt es in dem Bericht.

„Die neuen Maßnahmen betreffen auch hybride Bedrohungen und die Menschenrechte“, teilte die EU-Außenbeauftragte und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Kaja Kallas, auf X mit. Laut der estnischen Politikerin seien bereits weitere Sanktionen gegen Rußland in Vorbereitung. „Je länger Rußland Krieg führt, desto härter muß unsere Antwort ausfallen“, betonte Kallas.

The EU has approved its 17th sanctions package against Russia, targeting nearly 200 shadow fleet ships.

New measures also address hybrid threats and human rights.

More sanctions on Russia are in the works.

The longer Russia wages war, the tougher our response.

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 20, 2025