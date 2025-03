Die USA bitten um Europas Eier

Anzeige

WASHINGTON D.C. Die Vogelgrippe hat in den USA zu einer Verknappung von Hühnereiern geführt. Die Preise sind hoch und die Verfügbarkeit ist eingeschränkt. Washington hat daher bei mehreren europäischen Ländern, darunter Dänemark und Schweden, um Eier-Exporte gebeten.

Laut Branchenvertretern, wie dem dänischen Agrarminister Jacob Jensen und dem Geschäftsführer von Kronägg, Markus Lindström, haben die US-Behörden angefragt, wie viele Eier geliefert werden könnten.

Das H5N1-Virus, das weltweit bei Wildvögeln verbreitet ist, hat in den USA zu Ausbrüchen geführt. Zahlreiche Legehennen mußten gekeult werden, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. In den USA kostet ein Dutzend Eier inzwischen deutlich mehr als zehn US-Dollar, da die Produktion stark eingeschränkt wurde.

Eier gibt es in Deutschland genug

Trotz der Anfragen aus den USA dämpfte Lindström die Hoffnungen auf Exporte. Ausfuhrbestimmungen und der schwierige Transport über den Atlantik sprächen dagegen. Die Türkei plant hingegen, ihre Eier-Exporte in die USA auszuweiten, doch eine Bestätigung seitens der US-Regierung für die verschiedenen Anfragen steht noch aus.

Deutschland exportiert bereits kleine Mengen Eier in die USA, jedoch ist das Volumen gering. Der Bundesverband Ei erklärte, daß der Export weiterhin in kleinem Rahmen stattfindet. In Deutschland lag der Selbstversorgungsgrad im Jahr 2023 bei 73 Prozent, und auch hier warnen Produzenten vor einer möglichen Knappheit und höheren Preisen vor Ostern. Die Produktion stieg zuletzt auf 13,7 Milliarden Eier im Jahr 2024, was etwa 302 Eiern pro Henne entspricht. (rr)