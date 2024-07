Zwei Pandemien im Anmarsch? Politik plant neue Gesetze

Anzeige

BERLIN. Die Warnungen vor zwei neuen Pandemien haben die deutsche Politik erreicht. In den USA ist die Vogelgrippe bereits vor Monaten auf Rinder übergesprungen. Allerdings hat sich bisher kaum ein Mensch infiziert, weil die Milch, in der die Viren vorhanden sind, pasteurisiert wird. Und im Kongo breitet sich derzeit ein neuer Virusstamm der Affenpocken aus.

Politiker von SPD und Grünen sehen dadurch neue Pandemien auf die Welt und damit auch auf Deutschland zukommen. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Janosch Dahmen, warnte nun im Stern davor, die Folgen der Vogelgrippe könnten „verheerend“ sein.

Dahmen, absoluter Hardliner in der Corona-Politik, befürchtet, das H5N1-Virus könnte weiter mutieren und sich mit „anderen Influenzaviren“ kombinieren. Er forderte deshalb die Bundesregierung auf, sie solle die bestehenden „Abwassermonitorsysteme auf H5N1 ausweiten“ und „Notfallpläne für eine mögliche Impfstoffproduktion anpassen“.

SPD plant neue Pandemie-Gesetze

„Wir sind dann jederzeit bereit, mögliche internationale Empfehlungen schnell in Gesetze und Verordnungen zu gießen“, kündigte Heike Baehrens, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, im Tagesspiegel an. Ob es sich dabei auch um Lockdowns handeln könnte, ließ sie offen. Die Sozialdemokratin betonte: „Wir müssen die neuen Warnungen der Wissenschaft sehr ernst nehmen – ohne freilich in Panik zu verfallen.“

Mit der Vogelgrippe haben sich in den USA bisher nach offiziellen Angaben drei Menschen angesteckt. Die Affenpocken, die jetzt politisch korrekt Mpox-Virus heißen, sind laut Wissenschaftlern zu einem völlig neuen Virus entartet. Die neue Variante werde bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr und durch Körperkontakt übertragen und sei weitaus aggressiver als die vorige.

Angeblich sind bisher fünf Prozent der rund 600 Infizierten an der Krankheit gestorben. Allerdings gibt es im Ausbruchsgebiet, der ärmsten Region des Kongo, keine Medikamente gegen das Virus. Gesundheitspolitiker befürchten, die Affenpocken könnten bereits die Stadt Goma mit ihrem internationalen Flughafen sowie Ruanda, Burundi und Uganda erreicht haben. (fh)